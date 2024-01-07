Блочно-модульную котельную установят в Алабушеве в ночь на 8 января

Константин Михальков доложил, что специалисты «Газпром теплоэнерго» провели необходимые работы на котельной в Алабушеве.

«Подача ресурса именно по центральному отоплению во все дома есть, я говорю про котельную, которая на Калинина находится. Квартиры конечно промерзли, нагрев постепенно идет. В части ГВС работы на котле ведутся. Сейчас приняли решение, что блочно-модульную котельную на время туда размещаем и подключаем. Этой ночью планируем закончить», - рассказал Константин Михальков.

Он подчеркнул, что дополнительную бригаду уже вызвали и специалисты этой ночью приступят к работе.

«Бригаду уже вызвали в дополнительно усиление и планируем в эту ночь начать установку блочно-модульной котельной, которая закроет вопрос полностью нормативной подачи и центрального отопления, и горячего водоснабжения», - подытожил Михальков.

Ранее стало известно, что блочно-модульную котельную запустят в Поваровке к 19 января.

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