Блочно-модульную котельную построят в поселке Менделеево в 2025 году

Также в Менделеево реконструируют котельную 1965 года постройки, меняют сети горячего водоснабжения и центрального отопления - половину работ проведут в этом году. В 2025 году построят и запустят современную блочно-модульную котельную на 50 мегаватт, мощность которой превышает действующую котельную.

Работы ведутся в рамках государственной программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Сейчас в поселке меняют трубы около Менделеевской городской поликлиники. В связи с этим на встрече с медиками обсудили организацию прохода пациентов и подъезда машин, установку указателей, благоустройство территории и другие.

«С коллективом Менделеевской больницы знаем друг друга много лет. Здесь очень активные жители. Я рассказала, что делается на территории поселка. Большие работы ведутся по замене сетей теплоснабжения. Спрашивали о сроках окончания работ, гарантиях тепла и горячей воды в осенне-зимний период. Подготовку к отопительному сезону я держу на ежедневном контроле», - рассказала Любовь Игнатова.