26 августа 2024, 17:46

Блочно-модульную котельную построят в поселке Менделеево в 2025 году

Медиасток.рф
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Коммунальную инфраструктуру капитально модернизируют в поселке Менделеево в Солнечногорске. Уполномоченный главы муниципалитета по территориальному округу Ржавки-Менделеево Любовь Игнатова встретилась с трудовым коллективом Менделеевской городской поликлиники, чтобы доложить врачам, какие работы ведутся в населенном пункте в рамках подготовки к отопительному сезону.

Также в Менделеево реконструируют котельную 1965 года постройки, меняют сети горячего водоснабжения и центрального отопления - половину работ проведут в этом году. В 2025 году построят и запустят современную блочно-модульную котельную на 50 мегаватт, мощность которой превышает действующую котельную.

Работы ведутся в рамках государственной программы по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

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Сейчас в поселке меняют трубы около Менделеевской городской поликлиники. В связи с этим на встрече с медиками обсудили организацию прохода пациентов и подъезда машин, установку указателей, благоустройство территории и другие.

«С коллективом Менделеевской больницы знаем друг друга много лет. Здесь очень активные жители. Я рассказала, что делается на территории поселка. Большие работы ведутся по замене сетей теплоснабжения. Спрашивали о сроках окончания работ, гарантиях тепла и горячей воды в осенне-зимний период. Подготовку к отопительному сезону я держу на ежедневном контроле», - рассказала Любовь Игнатова.

Благоустройство Солнечногорск Отопление Врачи Поликлиники Ремонтные работы
26 августа 2024, 17:57
Набор в ряды коммунальных служб объявили в Подмосковье
Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
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Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает на работу специалистов в сфере коммунального хозяйства. Заявки принимают по почте TsyrkovaTS@mosreg.ru и AstrakhantsevaNO@mosreg.ru.

Заместитель председателя правительства Московской области Владислав Мурашов отметил, что подготовка к осенне-зимнему периоду включает не только проверку многоквартирных домов и спецтехники, но и подбор квалифицированных кадров. По его словам, успех работы зависит от наличия сотрудников и правильного распределения обязанностей.

Сейчас в округах Московской области открыты вакансии для специалистов различных направлений. Уточнить подробную информацию можно по телефонам: 8 (916) 436-29-47 или 8 (915) 435-28-32.

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ЖКХ
26 августа 2024, 17:52
Температурные испытания теплосетей к отопительному сезону начались в Химках
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Температурные испытания на магистральных тепловых сетях начались в Химках. Работы проведут до 28 августа. Это позволит проверить готовность оборудования к пикам холодов.

Специалисты теплоснабжающей компании «Мосэнерго» проверят готовность отопительного оборудования нести повышенную нагрузку в пики холодов. Благодаря такой системе работы можно заранее выявить дефектные участки и провести необходимые ремонты до наступления осенне-зимнего периода.

«Температурные испытания - это своеобразный стресс-тест для системы теплоснабжения, имитирующий ее работу в период максимальных холодов. Температура теплоносителя в магистральных сетях поднимается до 130 градусов - зимой это происходит при понижении температуры наружного воздуха ниже минус 17 градусов», - отметил главный инженер химкинского филиала «Мосэнерго» Рамиль Жамалов.

Отметим, что во время температурных испытаний на теплосетях возможны утечки. Поэтому теплоснабжающая компания просит жителей быть осторожными и не приближаться к местам парения, а также не заходить за ограждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на развитие и модернизацию системы ЖКХ в регионе выделят серьезные инвестиции.

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ЖКХ Химки Отопление Ремонтные работы
26 августа 2024, 17:47
Спортсмены из Химок победили на всероссийском турнире по баскетболу 3×3
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Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва № 1 победили в турнире по баскетболу 3×3 «Мы чемпионы». Участие в соревнованиях приняли свыше 60 команд разных возрастных категорий со всей России.

Команда «Химки-2» состязалась с 20 коллективами и стала лучшей. Городской округ представили ребята 2014 года рождения.

«В Химках развитие детско-юношеского спорта всегда является приоритетом. Физическая культура играет очень важную воспитательную роль в становлении молодого человека. Она развивает смелость, чувство коллективизма, дисциплины и волю к победе», - сказал муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

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Спортсмены Химки Баскетбол
26 августа 2024, 17:16
Лекция «О чем говорят собаки» прошла в центральной библиотеке Лобни
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В библиотеке городского округа Лобня состоялась увлекательная лекция «О чем говорят собаки», которую провела старший инструктор кинологического центра «X Легион» Дарья Ильичева. Мероприятие собрало множество гостей, желающих узнать больше о том, как понимать своих четвероногих друзей и безопасно с ними общаться.

Дарья Ильичева поделилась ценными знаниями о поведении собак и объяснила, почему людям порой сложно распознать эмоции животных. Участники узнали, как определить, когда собака радуется или грустит, и получили полезные советы по взаимодействию с питомцами.

В ходе лекции слушатели активно задавали вопросы, а также имели возможность сфотографироваться со специальным гостем - немецкой овчаркой Зетом. В завершение встречи участники посмотрели короткометражный фильм «Собаки караульной службы», приуроченный к столетию военного питомника «Красная звезда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Лобня Собаки

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