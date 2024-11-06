Блины и мороженое из Подмосковья представили на товарной выставке в Шанхае

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что подмосковные продукты представили на стенде под единым национальным брендом Made in Russia. Среди прочих российских специалитетов гости выставки могут попробовать русские блины от компании «Щелковский МПК» и протеиновое мороженое от «Иль МИО Мороженко». Прохладный десерт выпускают под брендом «Айскро», а блинчики - под брендом «Сибирская коллекция».

В выставке принимают участие 97 российских компаний из 38 регионов страны.

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.