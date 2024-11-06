06 ноября 2024, 15:55

Блины и мороженое из Подмосковья представили на товарной выставке в Шанхае

фото: Российский экспортный центр (РЭЦ)
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Подмосковные производители продуктов питания приняли участие в Китайской международной выставке импортных товаров и услуг, которая проходит в Шанхае. Посетителей угощают русскими блинами и протеиновым мороженым.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области сообщили, что подмосковные продукты представили на стенде под единым национальным брендом Made in Russia. Среди прочих российских специалитетов гости выставки могут попробовать русские блины от компании «Щелковский МПК» и протеиновое мороженое от «Иль МИО Мороженко». Прохладный десерт выпускают под брендом «Айскро», а блинчики - под брендом «Сибирская коллекция».

В выставке принимают участие 97 российских компаний из 38 регионов страны.

Завод премиальных сортов сыра «Рота-Агро» открылся в Ленинском округе. В проект инвестировали 1,5 миллиарда рублей, сейчас на предприятии трудятся 55 человек, а позже мощность персонала составит 200 сотрудников. Старт работе завода дал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Выставки Экспорт Сельское хозяйство Китай Продукты
06 ноября 2024, 16:16
Климовскую библиотеку отремонтируют в Подольске
Пресс-служба администрации городского округа Подольск
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В здании библиотеки, расположенной в микрорайоне Климовск, начнутся ремонтные работы. Специалисты прочистят канализацию и починят крышу.

Сотрудники библиотеки обратились с просьбой о ремонте кровли и инженерных коммуникаций к заместителю главы Подольска Александру Кондратюку во время выездной встречи администрации с жителями. Чиновник после проверки дал соответствующее поручение профильным службам.

Фонд капитального ремонта и управляющая компания должны завершить ремонт в течение двух недель.

Климовская библиотека регулярно участвует в областных акция и конкурсах. Книжный фонд учреждения составляет более 16 тысяч экземпляров. Учреждение культуры организует разнообразные выставки и мероприятия. Здесь работают клубы юных художников и шахматистов, литературно-музыкальная гостиная «В кругу друзей», экологический клуб «Росток» и другие объединения.

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Подольск Ремонтные работы
06 ноября 2024, 16:13
Волонтеры Подмосковья приняли участие в экологической акции «БумБатл»
Медиасток.рф
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Пятый юбилейный сезон акции «БумБатл» стартовал на территории Московской области. Проект реализуется под эгидой Всероссийского экологического общественного движения «Экосистема».

В рамках акции по всей территории Подмосковья организован сбор макулатуры, инициированный министерством информации и молодежной политики. Этим летом волонтеры из Подмосковья вместе с активистами «Экосистемы» навели порядок на территории старинной усадьбы Марьино.

Теперь ребята вновь участвуют в масштабном федеральном проекте, посвященном сбору макулатуры. «БумБатл» продвигает идеи осознанного потребления, включая отказ от излишеств и активное вовлечение в переработку и повторное использование вещей.

В России ежегодно образуется почти восемь миллионов тонн макулатуры, и более половины этого объема находит вторичное применение. Акция завершится 10 ноября.

Волонтеры Переработка Общественные акции Экология
06 ноября 2024, 16:06
Спортсменки из Лобни выиграли медали на турнире по фитнес-аэробике
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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В Подмосковье прошли соревнования по фитнес-аэробике, посвященные Дню народного единства. Команды из Лобни под руководством тренера Ирины Беляевой заняли призовые места в разных дисциплинах.

Спортсменски из Лобни получили высокие оценки судей, что позволило им занять первые и вторые места в своих категориях. Турнир собрал более пятисот участников из девяти округов Московской области. Участницы выступили в дисциплинах аэробики и степ-аэробики.

Организаторы отметили высокий уровень подготовки команд и пожелали им успехов на предстоящих всероссийских соревнованиях, которые пройдут в Москве с шестого по одиннадцатое ноября.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня
06 ноября 2024, 16:06
Каратисты из Лобни взяли золото на Кубке ветеранов подразделения «Альфа»
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Спортсмены из Лобни выступили на турнире по каратэ, организованном Международной Ассоциацией ветеранов «Альфа». Соревнования прошли в Москве на площадке «Самбо-70».

Воспитанники «Школы Каратэ Кобудо Тацудзин» из Лобни проявили свои сильные стороны. Анастасия Галко взяла золото среди взрослых, а Полина Ярцева и Владимир Дружинин завоевали серебро среди подростков. В копилке команды также три бронзовые медали, которые достались Роману Дмитриенко, Марии Сорокиной и Полине Жижиной, также выступавшим в юниорской категории.

Конкуренция в абсолютных категориях была высокой, а призы для победителей добавили участникам мотивации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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