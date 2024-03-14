Блинами угостят на избирательных участках Подмосковья в дни выборов президента

Около 36 тысяч человек будут работать на выборах в Московской области в течение трех дней голосования. Рядом с избирательными участками развернутся масленичные гуляния с блинами и проводами зимы.

Около 844 тысяч избирателей Подмосковья подали заявления на участие в дистанционном электронном голосовании.

Свыше 3,9 тысячи избирательных участков будут работать в Подмосковье на предстоящих выборах президента. Один из них в здании культурного центра «Костино» в Королеве посетил губернатор региона Андрей Воробьев.

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