Благоустройство вблизи озера Южное в Черноголовке вышло на финальный этап

Благоустроили более 20 гектаров территории, проложили 11 километров пешеходных дорожек. Отдельную трассу сделали для велосипедистов - зимой она станет лыжней.

«Основное пожелание жителей было в том, чтобы озеро сохранило свою природную составляющую. Вокруг лес, и его нужно было сохранить», - говорит эксперт развития наукограда городского округа Черноголовка Илья Винников.

Территорию условно разделили на три части. Первая - это пляж с шезлонгами, раздевалками, качелями и белоснежным песком. Вторая - тенистые аллеи с почти сотней лавочек, смотровые площадки у берега и амфитеатр. Третья зона - спортивная.

«Молодежь занимается на нашем озере спортом. У нас есть стадион и теннисный корт, сделаны волейбольные площадки, баскетбольная площадка, столы для пинг-понга установим», - отметил глава Черноголовки Роман Хожаинов.

Территория озера Южное готова на 95%. Осталось установить игровые элементы на детской площадке, на центральной поляне построить новую городскую сцену. Жители с удовольствием посещают место отдыха. Пока позволяет погода, на стадионе проходят уроки физкультуры, а участники клуба «Активное долголетие» занимаются скандинавской ходьбой. Вечером свободных мест у водоема не найти.

На протяжении всех дорожек установлены столбы освещения и камеры видеонаблюдения, подключенные к системе «Безопасный регион». Преобразилась территория озера благодаря программе «Формирование комфортной городской среды». На эти цели выделено 440 миллионов рублей.

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