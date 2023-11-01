01 ноября 2023, 15:29

Благоустройство вблизи городского стационара началось в Звенигороде

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Территорию стационара в Звенигороде благоустроят к середине ноября. Подрядчик отремонтирует автостоянку и обустроит новые тротуары в сквере медучреждения.

Работы проводит государственное бюджетное учреждение «Мосавтодор». Специалисты не тронут старые деревья, а также не будут выполнять демонтаж опор наружного освещения и установку лавочек.

При этом благоустройство на территории Звенигородского стационара предусматривает устройство водоотведения вблизи многоквартирных домов. Также планируется обеспечить свободный доступ на территорию сквера для всех горожан.

По словам руководителя Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы Дмитрия Полякова, сейчас на объекте работает восемь человек, трактора и самосвалы.

«В настоящее время старый бордюрный камень демонтирован, на его место установлен новый. Готовится основание под укладку асфальта на тротуары. Используемая технология установки бордюров вызывает большие вопросы. Ширина самих тротуаров тоже явно недостаточна - не позволяет нормально разминуться встречным пешеходам. Обязательно обратим на это внимание подрядной организации», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Также Андрей Иванов поручил проработать вопросы по обустройству парковки. Для этого глава округа предложил рассмотреть вариант сноса ветхого одноэтажного строения, которое находится на территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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Одинцово Благоустройство Больницы
01 ноября 2023, 15:37
Свыше тысячи домовладений газифицировали по президентской программе в Солнечногорске с 2021 года
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Реализация президентской программы «Социальная газификация» продолжается в Солнечногорске. Так, с 2021 года в округе газифицировали 1050 домовладений.

Работы по газификации выполнили в 115 населенных пунктах городского округа Солнечногорск. Там построили 94 километра газопровода. Сегодня газораспределительные сети строятся в еще 12 населенных пунктах. Их протяженность составит 27 километров. Недавно работы завершились в деревнях Повадино, Дудкино, Подолино, Дубинино, Тимоново и Холмы.

«Специалисты „Мособлгаз“ доводят газопровод до границ участка бесплатно. Остальные услуги предлагает в комплексе - подбирают котел, плиту, водонагреватель, делают разводку, заключают договор на обслуживание газового оборудования», - рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Александр Сорокин.

Напомним, программа «Социальная газификация» стала бессрочной с 2023 года. Подать заявку можно через личный кабинет на официальном сайте «Мособлгаза» или лично в офисах компании и МФЦ.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе с 1 января появятся газовые участковые. Они возьмут под контроль техобслуживание оборудования в квартирах.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Солнечногорск Социальная газификация
01 ноября 2023, 15:34
Выставка художника Константина Лапина началась в Коломне
Коломенская картинная галерея "Дом Озерова"
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Новая выставка с работами Константина Ляпина «Пастель» открылась в картинной галерее «Дом Озерова» в Коломне. В Министерстве культуры и туризма Московской области рассказали, какие работы представили в экспозиции.

Константин Ляпин является членом Союза художников России. Он работает техниках линогравюры и монотипии, но основные работы выполнены в технике пастели. Именно они и представлены на выставке в Коломне. Посетители смогут увидеть 40 картин автора.

Выставка продлится до 26 ноября. Правила посещения можно узнать на сайте картинной галереи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Коломна Выставки
01 ноября 2023, 15:26
Невролог Елена Чуракова рассказала о трех стадиях развития стресса
Пресс-служба Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н.
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Регулярные переживания держат организм в напряжении, снижают иммунитет и замедляют восстановление. Заведующая неврологическим отделением стационара № 1 Пушкинской больницы Елена Чуракова рассказала о трех стадиях развития стресса.

Обычно выделяют три стадии развития стрессовых симптомов. Сначала - раздражительность, проблемы с концентрацией, потеря интересов и постоянная усталость. На второй стадии появляются нарушения работы кишечника, потливость. На третьей - тревожность, депрессия, дисфункции органов.

«При стрессе меняется кровоток - усиливается кровоснабжение мозга и мышц, но ослабевает кишечника, почек и кожи. Тратятся внутренние запасы глюкозы и жиров. Это объясняет, почему люди в хроническом стрессе постоянно болеют - не хватает ресурсов на восстановление», - пояснила Елена Чуракова.

Невролог отметила, что стрессу подвержен каждый человек. Важно не допускать затяжных периодов.

«Только мы сами отвечаем за восприятие окружающей обстановки. Задача номер один - убрать раздражающие факторы и начать проще относиться к жизни. Не позволяйте обстоятельствам управлять вашими реакциями и помните, что психическое здоровье у нас одно, а ресурсы организма небезграничны», - отметила врач.

Если самостоятельно справиться не получилось, можно обратиться за помощью к специалистам.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что поликлиники Подмосковья получили более 20 автомобилей неотложной помощи.

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Здравоохранение Медицина Пушкино
01 ноября 2023, 15:10
Новое оборудование для диагностики установили в больницах Подмосковья
Пресс-служба Минздрава МО
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Новое тяжелое оборудование установили в больницах Подмосковья.  В них заработали аппараты для рентгена, маммографы, томографы и другая техника.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, новый рентген-аппарат заработал в больнице Воскресенска, маммографы - в Лобне и Балашихе, флюорограф - в Дмитрове. По словам первого заместителя председателя правительства региона Светланы Стригунковой, на эти цели было выделено почти 70 миллионов рублей.

«Мы продолжаем оснащать наши стационары и поликлиники современным тяжелым оборудованием. В Подмосковье реализуется трехлетняя программа по замене устаревших аналоговых рентген-аппаратов, флюорографов и маммографов на цифровые», - сказала она.

Так, новый цифровой маммограф заработал в больнице в Воскресенске. На нем смогут проводить около 40 исследований в смену.

«Это современный цифровой диагностический аппарат, который позволяет сделать снимки высокого качества для более детальной диагностики и выявления патологии на ранних стадиях. Также имеется возможность отправки изображений для получения „второго мнения“ специалистов. Результат исследования автоматически сохраняется в электронной медкарте пациента, за ним не нужно приходить поликлинику», - рассказал заведующий отделением лучевой диагностики Воскресенской больницы Алексей Соломатин.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы

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