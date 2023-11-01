Благоустройство вблизи городского стационара началось в Звенигороде

Работы проводит государственное бюджетное учреждение «Мосавтодор». Специалисты не тронут старые деревья, а также не будут выполнять демонтаж опор наружного освещения и установку лавочек.

При этом благоустройство на территории Звенигородского стационара предусматривает устройство водоотведения вблизи многоквартирных домов. Также планируется обеспечить свободный доступ на территорию сквера для всех горожан.

По словам руководителя Звенигородского подразделения Одинцовской областной больницы Дмитрия Полякова, сейчас на объекте работает восемь человек, трактора и самосвалы.

«В настоящее время старый бордюрный камень демонтирован, на его место установлен новый. Готовится основание под укладку асфальта на тротуары. Используемая технология установки бордюров вызывает большие вопросы. Ширина самих тротуаров тоже явно недостаточна - не позволяет нормально разминуться встречным пешеходам. Обязательно обратим на это внимание подрядной организации», - сказал глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов.

Также Андрей Иванов поручил проработать вопросы по обустройству парковки. Для этого глава округа предложил рассмотреть вариант сноса ветхого одноэтажного строения, которое находится на территории.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о программе стандартизации медицинских стационаров Московской области. Он призвал внимательно отбирать исполнителей для проведения ремонта в больницах и не допускать срыва сроков сдачи объектов.

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