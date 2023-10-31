31 октября 2023, 14:39

Благоустройство улицы Чистяковой обсудили с жителями Одинцова

пресс-служба администрации Одинцовского городского округа
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Реконструкция улицы Чистяковой в микрорайоне Трехгорка в Одинцове практически завершена. Проезжую часть расширили, сделали новые тротуары, пешеходные переходы, установили светофоры и автобусные остановки. Дальнейшее благоустройство обсудили с жителями округа.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с жителями микрорайона Трехгорка, чтобы обсудить вопрос благоустройства улицы Чистяковой. Оказалось, что не все поддерживают установку шумозащитных экранов напротив дома № 14.

«В этом нет никакой необходимости, потому что интенсивность дороги не очень сильная, шума нет. Поэтому мы предложили пересмотреть необходимость этих экранов», - сказала депутат окружного Совета Ирина Грабарчук.

Чтобы учесть все пожелания жителей, в ближайшее время в администрации Одинцовского округа пройдет совещание. На нем примут финальные правки по вопросу благоустройства улицы Чистяковой.

«Обязательно рассмотрим все поступившие пожелания. Однако не стоит забывать про соответствующие ограничения, например, технику безопасности. Ведь именно безопасность граждан для нас в приоритете», - подчеркнул Андрей Иванов.

Реконструкция улицы Чистяковой началась в октябре 2021 года. Проезжую часть расширили до четырех полос, установили восемь новых автобусных остановок и шесть светофоров, также смонтировали линии освещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил открытую на год раньше развязку на Дмитровском шоссе.

Она обеспечивает прямой выезд на Северный обход Лобни со стороны Москвы и в сторону Дмитрова.

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Одинцово Благоустройство
31 октября 2023, 15:20
Студентов и молодых специалистов Подмосковья пригласили на проект «Карьерная мастерская»
Министерство образования МО
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Молодые специалисты и студенты из Подмосковья смогут принять участие в мероприятиях федерального проекта «Карьерная мастерская». Об этом сообщили в министерстве образования региона.

Проект «Карьерная мастерская» способствует формированию кадрового резерва страны и помогает молодежи трудоустроиться. В рамках мероприятия проходят вебинары, лекции, мастер-классы, которые позволяют определиться с будущей профессией и подготовиться к собеседованиям.

На встречах можно лично пообщаться с представителями компаний, экспертами, задать вопросы о трудоустройстве. На платформе регулярно размещаются вакансии для студентов и молодых специалистов. Уже сейчас там проходят первые мероприятия, открытые для всех желающих. Это хорошая возможность для молодежи узнать о востребованных профессиях и реалиях рынка труда.

Найти подробную информацию о проекте и зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте career.xsignum.com.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более 50 миллиардов рублей предусмотрели в бюджете Подмосковья на строительство школ и детских садов в 2024 году. В планах - построить около 40 образовательных объектов.

Студенты Минобразования Подмосковья Образование
31 октября 2023, 14:53
Мособлконтроль стал лидером по финансовому менеджменту в Подмосковье
Главное контрольное управление Московской области
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Мособлконтроль стал одним из лидеров по оценке качества финансового менеджмента среди главных администраторов бюджетных средств и главных администраторов доходов бюджета региона за первое полугодие 2023 года. Ведомства оценивали по 35 показателям.

Как рассказали в Мособлконтроле, исполнение бюджета ведомства за первое полугодие составило 53,91% при нормативе 45%, а объем принятых бюджетных обязательств, связанных с закупками, - 78,04% при норме 60%.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Рейтинги
31 октября 2023, 14:37
Свыше 100 предпринимателей подключились к программе «Академия самозанятых» в Подмосковье
Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Акселерационная программа «Академия самозанятых» стартовала в Подмосковье в сентябре. В ней приняли участие 100 человек, применяющих в своей работе налог на профессиональный доход.

Как рассказали в Мининвесте Подмосковья, среди участников были самозанятые, работающие в сфере красоты, IT услуг и многих других сферах. Вместе с федеральными бизнес-трекерами они проводят анализ целевой аудитории, учатся упаковывать продукты и изуают способы расширения клиентской базы.

Одной из участниц акселератора стала Елена Гилунова из Раменского, которая занимается пошивом игрушек и проводит мастер-классы по рукоделию. Она изучает, как правильно развивать свое дело, определять цели и искать помощников.

«Благодаря экспертам и сообществу, на программе я запустила системные продукты: всесезонный детский лагерь на каникулы, еженедельный женский клуб, детское познавательно-развлекательное мероприятие. У меня сложилось ощущение, что ко мне в партнеры пришел акселератор», - сказала она.

Программа будет проходить до 17 ноября и завершится презентацией работ участников.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных проектов и М-12 - скоростная трасса от Москвы до Казани.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Поддержка предпринимателей в Московской области
31 октября 2023, 14:36
Рекультивация полигона «Заволенье» в Подмосковье улучшила условия жизни для 54 тысяч человек
Минэкологии МО.
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Работы по рекультивации полигона ТКО «Заволенье» завершились в Подмосковье в рамках федерального проекта «Чистая страна». Об этом сообщил министр экологии Московской области Тихон Фирсов.

«Это был один из сложнейших полигонов Подмосковья для выбора решений по рекультивации. Полигон эксплуатировался 50 лет, за это время его площадь выросла почти до 12 гектаров, накопилось свыше 900 тысяч кубометров отходов. По сути, это была несанкционированная свалка, отравлявшая жизнь людей. Ближайшие дома находятся всего в 600 метрах», - напомнил Тихон Фирсов.

По словам министра, ликвидация накопленного экологического ущерба улучшила условия жизни для 53,9 тысячи жителей близлежащих поселений.

Рекультивацию «Заволенья» с апреля прошлого года проводила компания «Техноконцепт».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мусорные полигоны в РФ Минэкологии Подмосковья

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