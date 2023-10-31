Благоустройство улицы Чистяковой обсудили с жителями Одинцова

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов встретился с жителями микрорайона Трехгорка, чтобы обсудить вопрос благоустройства улицы Чистяковой. Оказалось, что не все поддерживают установку шумозащитных экранов напротив дома № 14.

«В этом нет никакой необходимости, потому что интенсивность дороги не очень сильная, шума нет. Поэтому мы предложили пересмотреть необходимость этих экранов», - сказала депутат окружного Совета Ирина Грабарчук.

Чтобы учесть все пожелания жителей, в ближайшее время в администрации Одинцовского округа пройдет совещание. На нем примут финальные правки по вопросу благоустройства улицы Чистяковой.

«Обязательно рассмотрим все поступившие пожелания. Однако не стоит забывать про соответствующие ограничения, например, технику безопасности. Ведь именно безопасность граждан для нас в приоритете», - подчеркнул Андрей Иванов.

Реконструкция улицы Чистяковой началась в октябре 2021 года. Проезжую часть расширили до четырех полос, установили восемь новых автобусных остановок и шесть светофоров, также смонтировали линии освещения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев проверил открытую на год раньше развязку на Дмитровском шоссе.

Она обеспечивает прямой выезд на Северный обход Лобни со стороны Москвы и в сторону Дмитрова.

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