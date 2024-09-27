Благоустройство у школы №8 в Дмитрове завершится в октябре

Сейчас специалисты обустраивают пешеходную зону от парковки рядом со образовательным учреждением до детского сада № 13 «Скворушка». На пришкольной территории уже появились современные тренажерная и игровая площадки. Рабочие заменили освещение, настил дорожек и оборудование на школьном стадионе, а также посадили деревья и кустарники. Средства на благоустройство выделил муниципальный бюджет.

Руководитель муниципалитета после осмотра территории подчеркнул, что до наступления осенней непогоды нужно сделать все по максимуму. В школу и детский сад ежедневно ходят более тысячи юных жителей Дмитрова. «Наша задача - сделать этот путь в первую очередь для них максимально безопасным и комфортным», - заявил Илья Поночевный.

Директор школы Людмила Корягина рассказала, что работы продолжатся и в следующем году. Будет благоустроена территория за зданием учреждения, заменят наружную систему канализации и приведут в порядок аварийный выхода из подвала.

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