Благоустройство территории возле школы ЖК «Одинбург» началось в Одинцове

Сейчас рабочие активно благоустраивают территорию и монтируют фасады и внутренние системы. Уже в конце проекта здесь будет установлено необходимое оборудование.

Стоит отметить, что в школе будут большие классы, медицинский блок, столовая, библиотека, лаборатории для естественных наук, мастерские и спортивный зал. Это создаст хорошие условия для учебы.

Жилой комплекс «Одинбург» находится в Одинцовском районе, всего в 10 километрах от Московского кольцевой автомобильной дороги. Микрорайон расположен рядом с рекой Саминка и лесами, а также вблизи усадьбы Архангельское и Мещерского парка. Инфраструктура здесь развита: уже построены девять корпусов и детский сад.