Благоустройство территории вблизи реки Синички началось в Красногорске
Территорию вблизи реки Синички благоустроят в Красногорске в 2024 году. За преображение территории проголосовали сами жители округа. Согласно проекту, на территории создадут всесезонное рекреационное пространство с использованием уникального ландшафтного потенциала локации.
«Благодаря победе в VII Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в Красногорске мы начали благоустройство территории возле реки Синички», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Проект предусматривает круглогодичный отдых на реке: погружение в воду, плавание, созерцание пруда с кувшинками и многое другое. Территорию поделят на три функциональные зоны: пляжную, общественно-спортивную и прогулочную.
В пляжной зоне установят навесы от дождя и солнца, лежаки и гамаки, на территории также планируется размещение многофункционального павильона с видовой верандой. Помимо этого, в зоне отдыха обустроят площадки для тихого и активного отдыха посетителей всех возрастов.
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