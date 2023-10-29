Благоустройство Светлой улицы завершили в Красногорске
Комплексное благоустройство улицы Светлая в Красногорске провели по просьбе местных жителей. Минувшим летом с ними встречался глава города Дмитрий Волков.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
В ходе проведения работ на проезжей части уложили асфальт, проложили дорожки, установили новое освещение и заменили скамейки и урны.
Первый заместитель главы администрации Наталья Тимошина рассказала, что жители высоко оценили благоустройство улицы и говорят слова благодарности.
«Очень отрадно, что мы вернулись сюда и получаем положительные отзывы жителей о том, что вопрос с освещением, вопрос с асфальтированием, теннисным столом, и много глобальных мелких вопросов решено. И сегодня мы это действительно видим», - рассказала Наталья Тимошина Одной из самых животрепещущих проблем для горожан остается отопление, а также перебои с горячей водой. Замглавы администрации заверила, что эти вопросы взяты под контроль и в скором времени будут решены. Так, в квартире одной из жительниц уже устранили неисправности, а проверяющие лично убедились, что теперь в доме тепло.