Благоустройство Советской площади в Дмитрове выполнили более чем на 50%

04 октября 2023, 16:55
Министерство благоустройства Московской области
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Благоустройство Советской площади продолжается в Дмитрове. На данный момент работы выполнены более чем на 50%.

«Мы стремимся создать современную и комфортную зону для отдыха и развлечений горожан, при этом сохраняя исторический облик площади, так как она расположена рядом с Дмитровским кремлем», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Согласно проекту, на территории появятся прогулочные зоны, велосипедные дорожки и освещение с энергоэффективными светильниками. Площадь озеленят, а также установят камеры безопасности.

Сейчас рабочие устраивают основания дорожно-тропиночной сети и фонтана, а также подготавливают территорию к установке постамента под памятник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. По его словам, жители высоко оценивают проведенные работы по благоустройству.

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Благоустройство
Губернатор Воробьев: коммунальные службы применят четкие алгоритмы уборки снега в Подмосковье
23 октября 2023, 15:03
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Коммунальные службы Подмосковья усиленно готовятся к зиме. В этой задаче необходимы четкие алгоритмы работы и людей, и техники, отметил губернатор Андрей Воробьев. По его словам, контроль, как и прежде, будут вести в том числе с помощью электронных сервисов.

«Пока зима не наступила, хотя ее проблески мы видели вчера - первый снег. Нам очень важно, чтобы вся дорожная техника, все дорожные службы, специалисты и их действия были согласованы. Знаю, что проведен семинар», - сказал губернатор на заседании областного правительства.

Один только блок благоустройства отвечает за содержание 22,3 тысячи дворов, проездов, общественных территорий.

«Этой зимой у нас будет задействовано почти 3,9 тысячи единиц специальной техники, более 18 тысяч человек, а также 1,4 тысячи средств малой механизации», - рассказала руководитель ГУСТ в ранге министра Светлана Аипова.

Она объяснила алгоритм работы в снежные дни. Инспекторский состав мониторит прогноз погоды, сообщает в Центр управления регионом и сигнализирует о том, что необходимо выдать задание коммунальным службам.

«Делаем это вечером предыдущего дня, чтобы утром все были наготове. В шесть утра выходят дворники и техника, а также инспекторский состав сопровождает сложные дни больших снегопадов и выход техники на линии», - добавила она.

Для контроля задействуют и видеонаблюдение - умные камеры с функциями распознавания объектов и другими возможностями.

Всего на уборку снега с момента его завершения отводят сутки. На вывоз снега - не более пяти суток.

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Благоустройство Андрей Воробьев Дороги Погода
«Нужно сделать все от нас зависящее». Детский омбудсмен Подмосковья — о предотвращении суицидов среди подростков
23 октября 2023, 14:47
Пресс-служба управления по правам ребенка в Подмосковье
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Единый алгоритм противодействия суицидам среди подростков выработают в Подмосковье. Задачей занимаются весь правоохранительный блок и детский обмудсмен Ксения Мишонова. Необходимо сделать все для решения этой проблемы, подчеркнула она.

Ксения Мишонова во время открытия совещания в Доме правительства Московской области указала, что каждая попытка суицида - крик ребенка о помощи.

«Если трагедия случилась, значит где-то мы, взрослые, не досмотрели, что-то пропустили. Близким легче заметить, что с ребенком что-то не так», - поделился специалист.

Она подчеркнула, что педагоги в школах и взрослые, которые окружают детей, по очевидным маркерам могут понять, что подросток оказался в беде. Региональные ведомства продолжают уделять большое внимание профилактике этого явления, но случаи попыток суицидов в детской среде по-прежнему происходят.

«Нужно сделать все от нас зависящее, чтобы таких случаев у нас в регионе стало меньше», - указала Ксения Мишонова.

В заключение она добавила, что недостаточно определить детей из группы риска. Важно вовремя заметить, что ребенок находится в кризисном состоянии и оказать ему необходимую помощь.

В обсуждении этой важной темы приняли участие представители Прокуратуры Московской области, Следственного комитета Московской области, ГУ МВД России по Московской области, Главного управления региональной безопасности, Министерства образования и Министерства здравоохранения Московской области, областной комиссии по делам несовершеннолетних, представители ряда городских округов.

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Дети
Концерт воспитанников детской школы искусств прошел в галерее имени Горшина в Химках
23 октября 2023, 14:45
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Ученики и преподаватели Центральной детской школы искусств в Химках провели концерт классической музыки «Здесь все поет…» в картинной галерее имени Сергея Горшина. В программу мероприятия вошли академический вокал, фортепиано, скрипка, сольные и ансамблевые номера.

Концерт прошел в камерной обстановке.

«Мы с коллегами из других школ искусств и культурных центров постоянно экспериментируем с созданием новых форматов выступлений. <…> Этот концерт - результат такого эксперимента, организованного в содружестве с галереей имени Горшина», - рассказала депутат Совета городского округа Химки Инна Монастырская.

Она добавила, что в этом сезоне уникальные встречи с классикой и искусством для горожан организуют и в музейно-выставочном комплексе «Артишок».

Напомним, Центральная детская школа искусств в этом году принимает участие в реализации национального проекта «Культура». Учреждение получило грант на закупку новых инструментов, оборудования и методических материалов.

Сейчас в школе обучаются 2,3 тысячи детей. В учреждении открыты хореографическое, художественное и музыкальное отделения, а также отделение современного искусства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru доступна информация обо всех мероприятиях в регионе. С помощью ресурса можно забронировать номер и спланировать маршрут выходного дня или отпуск.

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Дети Химки Концерты
Почти 60 общественных пространств и парков Подмосковья благоустроят до конца года
23 октября 2023, 14:44
Пресс-служба губернатора Московской области
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Работы по благоустройству общественных пространств Подмосковья продолжаются. Всего в программу включили 59 объектов, в число которых вошли 15 пешеходных зон и площадей, 16 скверов, 22 парка и шесть набережных. Об этом в ходе совещания с губернатором Московской области Андреем Воробьевым заявил министр благоустройства Михаил Хайкин.

Он подчеркнул, что в этом году в программу благоустройства включили 30 крупных объектов. Уже завершились работы по организации фонтана на центральной площади Пущина, пешеходной зоны в Клину, берега Стахановского озера в Электрогорске и набережной Оки в Кашире.

«В рамках программы „Парки в лесу“ в Подольске открыли первую очередь „Дубровицкого леса“, в Истре „Шишкин лес“, в Электростали „Авангард“, в Домодедове лесопарк в деревне Гальчино, в Люберцах „Лесная опушка“», - перечислил министр.

Хайкин отметил, что также в этом году уже в работающих парках появились две крупные детские игровые площадки, два спортивных стадиона и три скейтпарка.

«В этом году продолжается программа по созданию катков с искусственным льдом. У нас пять катков стационарных и три арендных. В этом году мы также делаем сезонную тюбинговую гору в Одинцове в парке „Малевич“», - рассказал глава министерства благоустройства.

Он добавил, что также завершились работы по благоустройству около 24 станций Московских центральных диаметров, еще девять объектов находятся на финальной стадии.

Рассказывая о планах, Михаил Хайкин подчеркнул, что в 2024 году в Подмосковье появятся 72 новых крупных объекта: 39 площадей, скверов и набережных, а также 123 новых парка, включая детские рекреационные зоны.

«Значимые объекты в 2024 году: сквер Громцева в Дзержинском, Центральная улица в Дубне, Советская площадь в Дмитрове, Лесной бульвар в Протвине, „Аллея славы“ в Луховицах, а также Волоколамск, Сергиево Посад, Краснознаменск», - перечислил он.

Крупные парки появятся в Коломне, Дедовске, Лобне, Жуковском, Подольске, Люберцах, Луховицах и Коломне. По прогнозу до 2026 года количество природных зон отдыха в Подмосковье увеличится до 223, а количество посетителей до 70 миллионов.

Министр Хайкин напомнил, что Подмосковье несколько лет подряд входит в тройку лидеров по индексу качества городской среды, уступая только Москве и Санкт-Петербургу. Сейчас министерство благоустройства готовит необходимые материалы для отправки в Минстрой и получения результатов по итогам 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что благоустройство парков и лесных территорий позволило привлечь туда большее количество посетителей. Он добавил, что изменение в лучшую сторону мест отдыха встречает благодарность среди жителей и гостей региона. Поэтому эту программу необходимо продолжать, а также разработать план круглогодичных мероприятий для посетителей парков.

Благоустройство Парки

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