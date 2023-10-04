Благоустройство Советской площади в Дмитрове выполнили более чем на 50%

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«Мы стремимся создать современную и комфортную зону для отдыха и развлечений горожан, при этом сохраняя исторический облик площади, так как она расположена рядом с Дмитровским кремлем», - прокомментировал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Согласно проекту, на территории появятся прогулочные зоны, велосипедные дорожки и освещение с энергоэффективными светильниками. Площадь озеленят, а также установят камеры безопасности.

Сейчас рабочие устраивают основания дорожно-тропиночной сети и фонтана, а также подготавливают территорию к установке постамента под памятник.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. По его словам, жители высоко оценивают проведенные работы по благоустройству.

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