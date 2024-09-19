Благоустройство сквера вблизи гимназии № 56 завершилось в Люберцах

Экспозицию на космическую тему подготовили в школе № 18 в Изумрудных Холмах. Там открыли тематический музей. Экскурсии по немупроводят старшеклассники.

На выставке можно увидеть фотографии первооткрывателей космического пространства и современных исследователей, проект статуи «Белка и Стрелка» и макет МКС, модели кораблей «Восход» и «Союз».

Экскурсии по музею проводят участники команды «Энергия» - 10 учениц 8-9 классов школы № 18. Накануне с экспозицией они познакомили научного сотрудника Института этнологии и антропологии РАН Валентину Танайлову. Вместе с коллегами она получила грант Российского научного фонда, посвященный теме исследования наследия и памяти.

«От локального музея, школьного, ожидаешь какого-то меньшего масштаба. Здесь все очень детально, действительно такой очень подход. Очень понравились девушки, которые это все рассказали. Кажется, ребята, которые здесь принимают участие в работе музея, действительно заинтересованы, им действительно это нравится. Я пожелаю не только сохранить, но и приумножить то, что здесь находится, и продолжать продвигать это людям, подрастающему поколению, потому что, как меня в семье воспитывали, космос - это наше будущее, поэтому это очень важно», - поделилась Валентина Танайлова.

После экскурсии для гостьи провели онлайн-квест. Также она встретилась с юными знатоками темы космоса.

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