Благоустройство сквера в микрорайоне Заря в Балашихе достигло 55%

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Глава Балашихи и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров подчеркнул значимость микрорайона и отметил, что администрация старается улучшить жизнь его жителей.

Уже выполнены демонтажные работы, спилены сухостойные деревья, частично завершено устройство пешеходных дорожек и освещения. Также ведется прокладка траншеи для наружного освещения и видеонаблюдения, установка малых архитектурных форм и озеленение. Окончание строительно-монтажных работ планируется до конца лета.

После благоустройства в сквере появятся детская и спортивная площадки, освещение, скамейки и урны, а также пешеходные дорожки. Особое внимание уделят установке монумента в виде истребителя, переданного из 1-й армии ПВО.

Напомним, что выбор территории для благоустройства сделан по многочисленным обращениям жителей микрорайона и военнослужащих войск ПВО. Работы проводятся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», являющейся частью национального проекта «Жилье и городская среда».

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