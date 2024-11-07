07 ноября 2024, 14:44

Благоустройство сквера в центре Ногинска завершится к концу ноября

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Благоустройство сквера в Ногинске идет по графику. Строители приступили к подготовке пешеходной зоны с остановками общественного транспорта. Все работы в сквере Ногина должны завершится 30 ноября.

Благоустройство общественного пространства в центре Ногинска началось в октябре. Были демонтированы старые конструкции, малые архитектурные формы. Сейчас строители приступили к укладке плитки и установке бордюров. До конца недели планируется открыть пешеходную зону, где располагаются места остановки маршрутного транспорта.

Позже строители приступят к высадке кустарников и деревьев, обновят клумбы перед памятником Виктора Ногину. Местонахождение памятника революционера и политического деятеля останется прежним. По периметру и внутри сквера будут установлены 27 опор освещения, камеры видеонаблюдения «Безопасный регион», чтобы жители и гости Богородского округа чувствовали себя комфортно и безопасно. Здесь установят дополнительно скамейки и урны. Работы планируется завершить в срок до 30 ноября.

Все работы и проект благоустройства сквера обсуждались и находится под контролем местных жителей. В конце мая прошли общественные обсуждения в очном формате. В ходе открытого заседания поступили предложения и замечания по проекту, которые были учтены при проведении работ..

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что еще 29 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до конца года. Это парки, скверы и пешеходные зоны, которые превратятся в комфортные зоны отдыха. Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Богородский
07 ноября 2024, 15:21
Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение в Сбербанке
Мингосуправления МО
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Руководители подмосковных МФЦ пройдут обучение по программе Сбербанка. Они улучшат навыки коммуникации с посетителями, а также управленческие компетенции и формирование эффективных команд.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, занятия будут длиться месяц. Они пройдут очно и дистанционно. Участники узнают о методах планирования и организации рабочего процесса, а также научатся решить нестандартные ситуации и справляться с профессиональным выгоранием.

«Обучение руководителей подмосковных офисов „Мои Документы“ проводится на регулярной основе. Данный курс поможет директорам повысить эффективность управления их командами, мотивировать сотрудников и улучшать качество обслуживания посетителей», - отметила директор МФЦ Подмосковья Галина Варганова.

В ведомстве напомнили, что в июне этого года МФЦ Подмосковья и Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве.

МФЦ
07 ноября 2024, 15:19
Аллею Славы в Дмитрове благоустроят до конца этого года
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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На Аллее Славы в Дмитрове стартовали работы по благоустройству, которые будут завершены до конца года. Пешеходная зона длиной более 700 метров уже меняет свой облик: обновляются дорожки, устанавливаются новые элементы освещения и видеонаблюдения.

Работы по озеленению уже завершены: высажены кусты, которые не только украшают аллею, но и создают барьер между пешеходной зоной и проезжей частью.

Кроме того, реконструкция затронет памятные таблички с именами Героев Советского Союза и Почетных жителей города. Они будут перенесены на специально оборудованную стену памяти, а сама Аллея получит новые скамейки, урны и качели для удобства горожан. В ходе проверки заместитель главы Дмитровского городского округа Оксана Котова заверила жителей, что все имена героев будут сохранены.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Дмитров
07 ноября 2024, 15:07
Гимнастки из Воскресенска заняли призовые места на соревнованиях в Петушках
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В городском округе Петушки прошли соревнования по художественной гимнастике «Осенний листопад». Спортсменки из Воскресенска вернулись домой с наградами.

Участницы продемонстрировали высокий уровень подготовки, заслужив с первого по третье места. Техничные элементы, творческий подход к программам и красивое исполнение упражнений по достоинству оценили как зрители, так и члены жюри. Призовые места стали отражением усердной работы и таланта спортсменок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона. Он оказывает содействие в модернизации стадионов, специализированных центров, спортивных школ и секций, а также в строительстве площадок и зон для воркаута. по всему Подмосковью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Воскресенск
07 ноября 2024, 14:55
Совещание по вопросам ЖКХ прошло в администрации Лобни
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Основной темой очередного заседания в администрации муниципалитета стали вопросы жилищно-коммунального хозяйства. На встречу также пригласили представителя регионального экологического оператора.

Сотрудники управляющих компаний городского округа рассказали о состоянии снегоуборочной техники. Часть специализированных машин уже расчищают дворовые территории в Лобне от снега. Остальная техника также готова к работе.

На совещании уделили внимание взаимодействию теплоснабжающих организаций и управляющих компаний, чтобы является особенно актуальным в осенне-зимний период.

На встрече также обсудили проблему, с которой столкнулись работники газовой службы при техническом обслуживании оборудования. Выяснилось, что часть жителей не пускают газовщиков в квартиры. На информационных щитах в подъездах разместили соответствующую информацию, часть горожан обзванивает диспетчер.

Представителю регионального оператора передали жалобы жителей на нарушения графика вывоза мусора, а также поручили подготовить план дезинфекции контейнеров на площадках.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

ЖКХ Лобня Мусор

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