Благоустройство сквера Ногина стартовало в Богородском округе

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Рабочие сейчас также демонтируют старые лавочки, урны и зеленые насаждения. После здесь высадят кустарники, деревья, обновят клумбу перед памятником Ногину, при этом местонахождение мемориала останется прежним.

Также в сквере установят 27 опор освещения и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион». И конечно, появятся современные скамейки и урны.

Благоустройство планируют завершить до 30 ноября. Решение об обновлении сквера приняли еще в мае на общественных обсуждениях.

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