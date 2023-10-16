Благоустройство сквера на Интернациональной улице в Одинцове закончат в ноябре

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«Работы предусматривают благоустройство не только самой улицы, но и прилегающей к ней парковой территории. Надеюсь, что это пространство станет удобным транзитом и местом отдыха для горожан», - рассказал министр Михаил Хайкин.

Строителям предстоит обустроить пешеходные дорожки, установить скамейки, урны, детские площадки, смонтировать уличные тренажеры, качели и оборудование для настольного тенниса. Специалисты продлят велодорожку шириной 3,5 метра.

Сейчас сквер готов наполовину. На данный момент строители уже установили бортовой камень, они начали установку спортивного, детского оборудования и светильников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенные работу по благоустройству территорий.

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