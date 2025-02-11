11 февраля 2025, 15:18

Благоустройство сквера Бугрова началось в Ногинске

пресс-служба администрации Богородского городского округа
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Сквер Бугрова расположен в тихом, уютном центре города. После проведения благоустройства здесь появятся новое освещение, видеокамеры и места для отдыха.

Масштабные ремонтные работы продолжаются в Богородском округе, в том числе и в сфере благоустройства общественных пространств.

Речь идет о сквере Бугрова, расположенном в тихом, уютном центре Ногинска. Памятник Ленину, находящийся в верхней части, и стела Екатерине Великой в средней зоне несут на себе отпечаток великих исторических событий. Дух истории хотят бережно сохранить.

Большое внимание будет уделено озеленению, чтобы данное место стало прекрасной зоной отдыха для жителей и гостей города.

Обновят плитку, установят новое освещение, камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» для обеспечения безопасности жителей во время прогулок, в том числе и в вечерние часы. Для ценителей камерного досуга оборудуют места тихого отдыха.

Выполнят разуклонку для правильного отвода воды на случай обильных осадках.

Сквер уже огородили для дальнейших работ. Начался демонтаж старой плитки.

Концепция благоустройства сквера обсуждалась на публичных слушаниях.

Благоустройство Ремонтные работы Богородский Парки
11 февраля 2025, 16:03
Завод в Орехово-Зуеве запустил программу развития пассажирского транспорта
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На Демиховском машиностроительном заводе в Орехово-Зуевском городском округе стартовала программа «Развитие пассажирского транспорта», реализуемая при финансовой поддержке Фонда развития промышленности. Программа направлена на создание электропоездов с отечественным электрооборудованием, освоение производства моторно-редукторных блоков и ремонт колесных пар для серии «Иволга».

В рамках программы завод уже приступил к серийному производству электропоездов ЭП2ДМ, увеличил мощности испытательной станции до 630 вагонов в год и вышел на плановые показатели выпуска 600 моторно-редукторных блоков для «Иволги 4.0» ежегодно.

Проект является частью масштабной инициативы Трансмашхолдинга, в состав которого входит Демиховский завод, по полной локализации компонентов современной железнодорожной техники. Общая стоимость 15 внедряемых проектов составляет около 70 миллиардов рублей, из которых только в 2024 году было инвестировано 24 миллиарда рублей.

Внедрение проектов на производственных площадках холдинга стало ключевой темой выездного совещания, прошедшего на Тверском вагоностроительном заводе. В мероприятии приняли участие представители Минпромторга и Минэкономразвития России, руководство Трансмашхолдинга, ФРП и партнерских финансовых корпораций. Руководители одиннадцати предприятий холдинга представили промежуточные итоги реализации проектов и обсудили дальнейшие шаги по развитию отрасли.

Программа «Развитие пассажирского транспорта» подтверждает стремление российского машиностроения к технологической независимости и укреплению позиций на рынке современного железнодорожного транспорта.

Заводы Орехово-Зуево
11 февраля 2025, 16:02
Клинский музей помог организовать выставку о Чайковском на фестивале в Сочи
Фото: Елена Калиновская
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Планшетная выставка, организованная музеем-заповедником Петра Ильича Чайковского в Клину, откроется 12 февраля на зимнем фестивале искусств в Сочи. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Экспозиция посвящена жизни и творчеству великого русского композитора, одного из самых исполняемых авторов в мире. Выставка «Путь Чайковского» предлагает зрителям проследить непростой жизненный путь гения - от его детства в Воткинске до триумфов на мировых сценах. Гостям покажут ключевые моменты жизни классика, включая путешествия по городам России и Европы, а также его последний путь в Санкт-Петербург.

Художественным руководителем проекта «Путь Чайковского» стал народный артист СССР Юрий Башмет. Одна из главных задач проекта - вдохновить новое поколение музыкантов и ценителей искусства, демонстрируя, как универсальный язык музыки способен объединять различные культуры.

Выставка будет работать до 23 февраля и станет важным дополнением к программе Зимнего международного фестиваля искусств, а также откроет новые горизонты для понимания жизни и творчества одного из величайших композиторов России и мира.

Заводы Орехово-Зуево
11 февраля 2025, 15:56
Цирковое представление прошло во Дворце спорта для детей бойцов СВО в Лобне
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В Лобне для семей бойцов СВО организуют походы в театры, музеи, на концерты и выставки. Для взрослых показали спектакли «Метод Гронхольма» и «Женитьба Белугина» в театре «Камерная сцена», а для детей — представление «Цифровой цирк» во Дворце спорта.

На прошлой неделе мероприятия посетили 57 семей. Взрослые посмотрели спектакли «Метод Гронхольма» и «Женитьба Белугина», а также познакомились с историей грузинского художника Нико Пиросмани в театре «Куклы и люди».

Дети приняли участие в представлении «Цифровой цирк» во Дворце спорта. Для них подготовили лазерные поединки, шоу мыльных пузырей и иллюзион.

Малыши с родителями посетили спектакль «Дом и Гном» в театре «Куклы и Люди».

Также был организован мастер-класс по росписи футболок в Котокафе.

Информацию о службе по контракту и мерах поддержки участников СВО можно узнать на сайте или по телефонам: 8 (930) 959-76-48 и 8 (929) 637-51-50.

Лобня Семья
11 февраля 2025, 15:28
Шоу попугаев пройдет в парке «Раздолье» в Одинцове 15 февраля
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Множество мероприятий пройдет в нескольких парках Одинцовского округа с 10 по 16 февраля. Например, в их число входит шоу с попугаями «Перья и волшебство», которое подготовили для посетителей парка «Раздолье».

Помимо шоу с животными, все желающие в парке «Раздолье» могут посетить тренировки по восстановлению мышечного тонуса и укреплению здоровья по средам и воскресеньям. А для детей от шести лет на выходных откроется Избушка Бабы Яги с экскурсиями и мастер-классами. Здесь же в воскресенье, 16 февраля, пройдет анимационная программа.

Также для гостей и жителей округа в Парке Малевича организуют бесплатные тренировки по скандинавской ходьбе и катанию на лыжах от клуба DEVI. На выходных также состоятся развлекательные мероприятия и интеллектуальный квиз. Кроме того, в «Раздолье» и Малевича по субботам и воскресеньям проводятся бесплатные мастер-классы по катанию от ЯСПОРТ.

Жители Голицыно и Звенигорода в свою очередь смогут поучаствовать в активных спортивных тренировках в парке Героев 1812 года и в Городском парке Звенигорода. Стоит, отметить, что здесь, в воскресенье, для детей пройдет интерактивная программа.

Подробности о мероприятиях можно найти на сайте Дирекции парков.

Одинцово Животные Парки

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