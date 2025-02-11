Благоустройство сквера Бугрова началось в Ногинске

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Масштабные ремонтные работы продолжаются в Богородском округе, в том числе и в сфере благоустройства общественных пространств.

Речь идет о сквере Бугрова, расположенном в тихом, уютном центре Ногинска. Памятник Ленину, находящийся в верхней части, и стела Екатерине Великой в средней зоне несут на себе отпечаток великих исторических событий. Дух истории хотят бережно сохранить.

Большое внимание будет уделено озеленению, чтобы данное место стало прекрасной зоной отдыха для жителей и гостей города.

Обновят плитку, установят новое освещение, камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион» для обеспечения безопасности жителей во время прогулок, в том числе и в вечерние часы. Для ценителей камерного досуга оборудуют места тихого отдыха.

Выполнят разуклонку для правильного отвода воды на случай обильных осадках.

Сквер уже огородили для дальнейших работ. Начался демонтаж старой плитки.

Концепция благоустройства сквера обсуждалась на публичных слушаниях.