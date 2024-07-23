Благоустройство площади у ДС «Химик» в Воскресенске закончат в сентябре

Глава городского округа Воскресенск проверил благоустройство общественных пространств. Выезд прошел в рамках проекта «Городская среда» партии «Единая Россия». На встрече присутствовали члены местного отделения, представители ресурсоснабжающих и управляющих компаний, а также сотрудники территориальных отделов.

Сначала они проверили работы по благоустройству фонтанной площади перед Ледовым дворцом спорта «Химик». Объект преобразится благодаря народной программе «Единой России» и участию жителей в голосовании по выбору общественных территорий для благоустройства в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды».

«В округе успешно реализуется программа по комплексному благоустройству дворовых территорий. Осмотрели придомовые территории по улице Менделеева, как раз сейчас здесь ведутся работы. Отметили благоустройство народных троп и парковок для личного автотранспорта жителей. Проконтролировали состояние контейнерных площадок и своевременный вывоз мусорных отходов, а также окос травы в местах общего пользования», - рассказал глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин.

По итогам выезда секретарь партии «Единая Россия» дал ряд поручений по устранению выявленных недочётов.

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