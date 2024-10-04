Благоустройство общественных пространств проверили в Протвине

Глава Серпухова Сергей Никитенко поручил тщательней следить за уборкой и состоянием зеленых насаждений на Лесном бульваре.

Он также проверил благоустройство площади перед спортивной площадкой на улице Архитектора Корина. На объекте работают 10 специалистов, которые выполнили 75% от запланированного объема. Им предстоит проложить кабель для монтажа наружного освещения, а также установить светильники и уложить брусчатку.

Глава Серпухова отправился к пешеходным мостам напротив «Старта». Там заканчивают благоустройство зоны, которая соединяет Лесной бульвар и пешеходную часть улицы Ленина. К проектированию и строительным работам планируют приступить в 2025 году.

Завершается также капитальный ремонт кровли в Культурно-досуговом центре «Протон». Уже смонтировали вентиляцию, ставят инженерные сети и озеленяют прилегающую территорию. На объекте трудятся 146 человек. Сергей Никитенко отметил, что «Протон» - место притяжения для жителей Протвина. Важно, чтобы работы были завершены в этом году. Тогда здесь возобновят работу кружки, секции и кинотеатр.

Отметим, контролируют качество работ специалисты администрации Серпухова и министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

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