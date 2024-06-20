Благоустройство объектов торговли продолжат в Лобне

В ходе обхода выяснилось, что большинство городских магазинов, кафе и других предприятий обслуживания нуждается в улучшении условий: отслаивающиеся фасады, поврежденные ступени и тротуарная плитка, неокрашенные двери, запущенные прилегающие зоны.

Отметим, что регулярные проверки нацелены на повышение комфорта для покупателей и клиентов, а следовательно, для всех жителей. Некоторые объекты торговли были закрыты, и установить контакт с их владельцами не удалось. Этот вопрос будет решен с помощью инспектора из Главного управления регионального государственного жилищного надзора и управления территориями Московской области.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной мз ключевых задач в регионе.

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