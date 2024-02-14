Благоустройство «Летнего парка» в Люберцах запланировали на 2024 год

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Девятиклассница Татьяна Смирнова из Лобни успешно выступила на межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек. Она одержала несколько побед и завоевала 2-е место.

Татьяна учится в 9-м «С» классе в школе № 9 в Лобне. На соревнованиях девушка представляла округ среди 250 спортсменов из 20 регионов России. В результате напряженной борьбы Татьяна завоевала серебряную медаль.

Напомним, в городском округе Лобня работают около 20 бюджетных спортивных секций, а местные спортсмены показывают хорошие результаты на турнирах различного уровня.

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