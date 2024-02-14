14 февраля 2024, 12:31

Благоустройство «Летнего парка» в Люберцах запланировали на 2024 год

Министерство благоустройства Московской области
Читайте нас в: Google Новости

Благоустройство «Летнего парка» в Малаховке городского округа Люберцы запланировали на 2024 год. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

«Основной задачей благоустройства является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, восстановление уникальной идентичности территории. Она будет разделена на две зоны: северную и южную», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Согласно проекту, входную зону оформят цветниками из многолетников, детские площадки разделят на зоны для разных возрастных групп. Преображение лесной зоны включает в себя устройство новых дорожек и площадок для тихого отдыха. Также в парке обустроят спортивные площадки и территории для выгула собак.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Люберцы Парки
14 февраля 2024, 12:48
Татьяна Смирнова из Лобни стала призером межрегионального турнира по вольной борьбе
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Девятиклассница Татьяна Смирнова из Лобни успешно выступила на межрегиональном турнире по вольной борьбе среди юношей и девушек. Она одержала несколько побед и завоевала 2-е место.

Татьяна учится в 9-м «С» классе в школе № 9 в Лобне. На соревнованиях девушка представляла округ среди 250 спортсменов из 20 регионов России. В результате напряженной борьбы Татьяна завоевала серебряную медаль.

Напомним, в городском округе Лобня работают около 20 бюджетных спортивных секций, а местные спортсмены показывают хорошие результаты на турнирах различного уровня.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня Школьники
14 февраля 2024, 12:40
Спасатели провели рейды по соблюдению безопасности на водоемах Подмосковья
ГКУ МО "Мособлпожспас"
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные спасатели провели рейды на водоемах региона. Они напомнили рыбакам и жителям о правилах безопасности на льду.

Как рассказал замглавы «Мособлпожспас» Сергей Прокопюк, беседы помогают привить жителям культуру безопасности.

«Случаи провала людей под лед, к сожалению, не редкость. Проживающие вблизи водоемов, а также любители подледного лова находятся в этом плане в группе риска. Именно они чаще всего становятся заложниками коварного льда. Задача спасателей - предупредить людей об опасности и научить грамотным действиям в случае попадания в ледяную полынью», - сказал он.

Он добавил, что спастись после провала под лед очень сложно - намокая, одежда становится тяжелой и тянет человека на дно. На то, чтобы выжить, есть всего несколько минут.

Жителей призвали не выходить на лед водоемов и оставаться бдительными.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спасатели
14 февраля 2024, 12:25
Видеокамерами «Безопасный регион» оснастят избирательные участки Подмосковья на выборах президента
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Система видеонаблюдения «Безопасный регион» поможет соблюсти порядок на избирательных участках Подмосковья на выборах президента России. Камеры будут фиксировать обстановку на местах.

В Мособлизбиркоме рассказали, что камеры системы «Безопасный регион» задействуют на выборах второй год подряд. Они наблюдают за обстановкой не только на избирательных участках, но и на прилегающих к ним территориях. Устройства фиксируют происходящее, что позволяет не допускать правонарушений. В результате повышается уверенность в легитимности выборов и безопасности избирателей.

Впервые на избирательных участках Подмосковья систему «Безопасный регион» задействовали в 2023 году в единый день голосования. В этом году принято решение транслировать положительный опыт и на выборах президента России.

Выборы президента России в 2024 году пройдут в течение трех дней - с 15 по 17 марта. Фонд «Общественное мнение» сообщил, что поддержку Путину выражают 79,8% россиян.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Выборы Выборы президента — 2024
14 февраля 2024, 12:24
Спортсмены из Солнечногорска стали победителями всероссийских соревнований по самообороне
Пресс-служба администрации г.о. Солнечногорск
Читайте нас в: Google Новости
Девять спортсменов из Солнечногорска в составе сборной команды Подмосковья приняли участие в чемпионате и первенстве России по самообороне в академии спорта «Динамо». Они завоевали четыре золотые и одну бронзовую медали.

Организаторами соревнований выступили Федерация самообороны Москвы и Международная федерация рукопашного боя. За звание лучших боролись более 300 спортсменов из 29 регионов страны.

По итогам первенства России лучшими стали Александр Гаврилин, Илья Манухин и Анна Финогенова, а третье место занял Роман Манухин. Любовь Асонова стала чемпионкой России.

Спортсмены из Солнечногорска вошли в сборную команды России по самообороне и примут участие в международных стартах в 2024 году - первенстве и кубке мира. Соревнования пройдут в Москве в апреле.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев открыл футбольный манеж и ФОК с искусственным льдом в Домодедове.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Солнечногорск

Новости по теме