Благоустройство «Летнего парка» в Люберцах запланировали на 2024 год
Благоустройство «Летнего парка» в Малаховке городского округа Люберцы запланировали на 2024 год. Работы проведут по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
«Основной задачей благоустройства является воссоздание исторической, культурной атмосферы парка отдыха, восстановление уникальной идентичности территории. Она будет разделена на две зоны: северную и южную», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Согласно проекту, входную зону оформят цветниками из многолетников, детские площадки разделят на зоны для разных возрастных групп. Преображение лесной зоны включает в себя устройство новых дорожек и площадок для тихого отдыха. Также в парке обустроят спортивные площадки и территории для выгула собак.
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