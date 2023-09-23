Благоустройство лесопарка Волкуша в Лыткарине завершат в 2024 году

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Проект охватывает площадь более 96 гектаров.

«Будет санитарная расчистка. Вырубки не будет. Уберем аварийные деревья. Никакого асфальта. Ни машины, ни мотоциклы здесь ездить не будут. Освещение сделаем, чтобы могли вечером так же заниматься спортом», - сообщил глава округа Константин Кравцов.

Сейчас подрядная организация прокладывает дорожно-тропиночную сеть, которая будет состоять только из природных материалов. Вдоль тропинок установят лавочки, урны, камеры системы «Безопасный регион» и светодиодное освещение. Первый этап проекта предусматривает устройство детских и спортивных площадок, мест для спокойного отдыха и мест притяжения горожан.

Второй этап работ - создание профессиональной лыжероллерной трассы протяженностью более двух километров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.

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