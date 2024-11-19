Благоустройство двора на улице Разведчика Абеля проверили в Мытищах

Андрей Гореликов отметил, что обустроенные дворы с зелеными насаждениями, уютными лавочками и игровыми площадками становятся местами встреч для соседей и друзей. Однако местные жители неоднократно поднимали вопрос о нехватке детской площадки на данной территории. Несмотря на наличие уникальных малых архитектурных форм, для самых маленьких необходимо создать безопасные и привлекательные зоны отдыха.

«Следует обратить внимание на потребности самых юных жителей нашего города, чтобы они также могли проводить время на свежем воздухе с удовольствием и радостью», - подчеркнул Андрей Гореликов.

Он выразил уверенность в том, что дети заслуживают качественного отдыха на свежем воздухе, и призвал приложить все усилия для обеспечения их всем необходимым, ведь именно от этого зависит будущее города.

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