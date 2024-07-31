Благоустройство двора на улице Луговой завершилось в поселке Тучково
Комплексное благоустройство дворовой территории завершилось у дома № 2А на Луговой улице в поселке Тучково. Рабочие отремонтировали пешеходные дорожки и тротуары, заасфальтировали проезд и обустроили автомобильную парковку.
Согласно проекту, там также отремонтируют лестницу, которая ведет к остановке. После завершения благоустройства глава Рузского округа Николай Пархоменко вместе с жителями дома оценили результаты проведенной работы.
Напомним, что сейчас продолжается благоустройство дворов в ЖК «Федеративный». Всего в этом году в округе запланировано благоустройство 17 дворов.
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