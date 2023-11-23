23 ноября 2023, 11:33

Благоустройство «Дубровицкого леса» в Подольске пройдет в 2024 году

Телеканал «360»
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Благоустройство «Дубровицкого леса» продолжится в Подольске в 2024 году. К лету в лесопарке обустроят новые дорожки и установят детскую площадку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в регион во время новогодних праздников.

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Лесопарк посетил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов. Сейчас там действуют пункт проката, кафе, спортивная школа и две лыже-роллерные трассы протяженностью 2,5 и пять километров.

В середине декабря строители начнут благоустройство второй части «Дубровицкого леса». Слева от спортивных трасс обустроят дорожки со специальным покрытием. Их протяженность составит около девяти тысяч квадратных метров.

«Жителям должно понравиться. Это будет дорожно-тропиночная сеть с установленными лавочками, урнами, также будет детская площадка порядка 500 метров квадратных», - рассказал руководитель проекта Борис Хабаров.

Кроме того, Григорий Артамонов поручил организовать дополнительную парковку, доработать канализацию объектов и увеличить количество камер видеонаблюдения. Масштабное благоустройство планируют завершить в начале лета.

Подольск Благоустройство Парки
23 ноября 2023, 18:03
Министр Хайкин рассказал о планах по благоустройству Щелкова в 2024 году
Министерство благоустройство Московской области
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Работы по благоустройству продолжатся в Щелкове в 2024 оду. По словам министра благоустройства Московской области Михаила Хайкина, за год в округе появился сквер вдоль Пролетарского проспекта, где обустроили зоны отдыха для взрослых и детей.

«Для нас важно, чтобы в каждом муниципалитете, в каждом населенном пункте появлялись новые благоустроенные территории, где можно погулять с детьми, заняться спортом, с комфортом отдохнуть и провести время с друзьями», - сообщил Хайкин.

В следующем году в Щелкове планируют завершить преображение территории у Чкаловского озера. Согласно проекту, там обустроят маршрут вокруг водоема и расширят существующую пешеходную зону.

Территорию поделят на функциональные зоны: детскую, спортивную, событийную и другие. Для обеспечения потребностей маломобильных групп населения предусмотрены пандусы.

Концепция озеленения включает организацию дождевого сада и высадку влаголюбивых растений. Это позволит уменьшить проблему переувлажнения и заболачивания территории.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал позаботиться о комфорте туристов Подмосковья на зимних каникулах. Ожидается, что за сезон парки посетят 19 миллионов человек.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Щелково
23 ноября 2023, 17:59
Госзакупку на обустройство 234 проекционных пешеходных переходов опубликовали в Подмосковье
Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
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Подмосковье опубликовало госзакупку на установку проекционных пешеходных переходов. Они появятся в девяти округах.

Как рассказали в Комитете по конкурентной политике Подмосковья, проекционные переходы оборудуют на региональных и муниципальных дорогах. всего подрядчик установит 234 системы.

Ознакомиться со всеми госзакупками Подмосковья можно на портале ЕАСУЗ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дороги
23 ноября 2023, 17:55
Производители стройматериалов из Подмосковья выступят на международной выставке в Узбекистане
Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Подмосковья организовал участие пяти подмосковных компаний в международной выставке BUILD PRO EXPO 2023. Производители строительных и отделочных материалов представят свою продукцию в Узбекистане.

В Министерстве инвестиций, промышленности и науки Подмосковья рассказали, что выставка объединит производителей и поставщиков строительных и отделочных материалов, архитекторов, дизайнеров и застройщиков из разных стран мира.

Московскую область представят компании «Альфапласт» и «НПО Аста» из Воскресенска, «Майер» из Чехова, «Промышленник-М» из Люберец и «Стражник» из Сергиево-Посадского округа.

Выставка проходит в Самарканде с 22 по 24 ноября.

Фонд ВЭД Московской области взял на себя организационные вопросы компаний и расходы, связанные с выставкой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что пропускную способность терминально-логистического центра «Белый Раст» в Дмитрове увеличат благодаря сотрудничеству с Китаем.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Узбекистан Поддержка предпринимателей в Московской области
23 ноября 2023, 17:53
Координатор проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская встретилась с «долголетами» в Королеве
Фотографии клуба "Активное долголетие" в Королеве
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Координатор федерального проекта «Старшее поколение» Ирина Фаевская провела встречу с «долголетами» в Королеве. Мероприятие прошло в честь 10-летнего юбилея партийного проекта.

Представители клуба «Активное долголетие» организовали праздничную концертную программу, после которой все желающие смогли принять участие в занятиях. Ирина Фаевская совместно с гостями посетила мастер-класс по витражной росписи.

Она подчеркнула, что в Московской области люди старшего поколения с удовольствием посещают клубы «Активное долголетие».

«Для участников организованы разные активности: это и рисование, и пение, и различные занятия по физической культуре», - рассказала Ирина Фаевская.

Она добавила, что занятия и общение приносят людям радость. Их посещает большое количество граждан.

Отметим, что клуб «Активное долголетие» в Королеве ежедневно посещают более 200 пенсионеров. Там они могут найти активности по душе и поддержать здоровье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о социальных выплатах , которые получили 45 тысяч льготников.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пенсионеры Королев

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