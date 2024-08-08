Благоустройство Центральной улицы в Дубне завершат к сентябрю

Начальник участка Виталий Кабанов подчеркнул, что для удобства жителей предусмотрены технические тротуары.

«Это решение позволит автолюбителям, которые паркуются на проезжей части, удобно пройти по техническому тротуару и выйти на пешеходную зону. Здесь также будут фотозоны и места для тихого отдыха», - отметил он.

Параллельно устанавливаются закладные опоры для освещения и планируются газоны. Ведутся работы по асфальтированию велодорожки.

Глава Дубны Максим Тихомиров выразил уверенность в успешном завершении проекта и подчеркнул, что эта пешеходная зона станет первой яркой жемчужиной преобразований, о которых жители просили нашего губернатора во время его рабочей поездки в Дубну в прошлом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что на ремонт дворов в Московской области выделят 5,4 миллиона рублей.

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