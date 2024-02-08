Благоустройство центральной части Дедовска завершится в 2024 году

В Дедовске обустроят спортивные и детские площадки, скейтпарк, зоны отдыха, площадку для выгула собак, а также новые скамейки и урны. Также специалисты очистят и благоустроят пруд.

Напомним, проект благоустройства центральной части Дедовска победил на всероссийском конкурсе по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«На 2024 год в Подмосковье запланировано благоустройство 16 пешеходных зон и площадей, 15 парков, 11 лесопарков, 7 набережных и 16 скверов. Также появятся зоны для досуга и отдыха в 6 парках», - сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве набережной озера Киово в Лобне.

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