12 октября 2024, 14:44

Благоустройство Бобруйского сквера завершили в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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В Наро-Фоминске завершилось благоустройство Бобруйского сквера в рамках государственной программы. Названный в честь белорусского города-побратима, он стал еще более привлекательным для местных жителей и гостей города.

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В сквере полностью заменены дорожки и лавочки, а также установлены новые детские площадки с качелями и горками. В вечернее время сквер освещают новые фонари, а высаженные десятки молодых деревьев придают ему уют.

Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов отметил, что Бобруйский сквер давно пользуется популярностью у жителей.

«После породнения с бобручанами этот сквер стал называться Бобруйским. Они подарили нам арт-объект - бобра, который задумчиво сидит на лавочке и привлекает внимание наших маленьких жителей и гостей города», - рассказал Пензов.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря активному участию горожан в голосовании по федеральной программе. В ближайших планах - установка ограждений и камер видеонаблюдения. Подрядчик обещает завершить работы до конца месяца. Следующим на очереди станет благоустройство соседнего городского парка.

Наро-Фоминск Благоустройство Парки
12 октября 2024, 13:27
Минздрав Подмосковья напомнил о возможности сделать УЗИ в Балашихе
Пресс-служба Министерства здравоохранения Московской области
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Ежегодно в медицине появляются новые методы лечения, а также усовершенствуются уже известные. Ключевым фактором успешного излечения является своевременная и правильная диагностика.

В этом процессе важную роль играет диагностическая служба лечебного заведения. В Московском областном онкологическом диспансере одним из структурных подразделений этой службы является отделение ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики.

Сотрудники отделения занимаются не только проведением ультразвуковых исследований, но и осуществляют инвазивные манипуляции при помощи ультразвукового контроля. В амбулаторных условиях они выполняют COR-биопсии (трепан-биопсии) для поверхностно расположенных образований молочной железы, лимфатических узлов, суставов и подкожной клетчатки.

Заведующая отделением ультразвуковой диагностики центра лучевой диагностики Марина Латышова отметила, что использование ультразвукового контроля позволяет забрать сразу несколько образцов, а также существенно снижает риск повреждения кровеносных сосудов и нервов. После проведения процедуры пациенты, как правило, не испытывают болезненных ощущений и не сталкиваются с нарушениями функции органов.

Определение типа и объема необходимых исследований осуществляется лечащим врачом на основе показаний после осмотра пациента.

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Исследования Здравоохранение Врачи Медицина
12 октября 2024, 12:44
Глава Люберец Владимир Волков проверил капремонт жилого дома в Краскове
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Владимир Волков проверил ход капитального ремонта жилого дома в поселке Красково в Люберцах. Его построили в 2009 году, но подрядчик допустил ошибки, поэтому строение приведут в порядок.

Глава округа Владимир Волков выехал к дому № 10 на улице Лорха.

«17-этажный многоквартирный дом сдан в 2009 году - срок эксплуатации небольшой. Но застройщиком были допущены нарушения при облицовке фасада: отсутствовало армирование, в результате чего кирпич начал осыпаться. Региональный Фонд капремонта пошел нам навстречу, дом был оперативно включен в программу», - отметил Владимир Волков.

На объекте трудятся 40 специалистов. Они выполняют работу по графику. На сегодня строительная готовность составила 75%. Объект должны сдать в конце этого года.

Подрядчик установил декоративные ограждения на переходных балконах и корзины для кондиционеров в соответствии с утвержденным жителями дизайн-проектом.

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Люберцы
12 октября 2024, 12:44
Аграриев в Люберцах поздравили с Днем работника сельского хозяйства
А. Ахметова
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Председатель Совета депутатов городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил сотрудников компании «Дядя Ваня» с Днем работника сельского хозяйства. Компания занимается выращиванием овощей для консервации.

Владелец бренда Тигран Телунц представляет компанию на агропромышленной выставке «Золотая осень». Депутат Владимир Ружицкий вручил сотрудникам памятные награды, а руководителю - знак «За вклад в развитие городского округа Люберцы».

«Быть земледельцем - тяжкий труд. Для идеального урожая подходит лишь 11% почвы всей планеты. Тем не менее наши аграрии и специалисты переработки из года в год, несмотря на капризы природы, выдают качественный продукт наивысшей пробы. Компания „Дядя Ваня“ собственноручно выращивает овощи для консервации под маркой: 400 гектаров плодородной земли и завод по переработке с ежегодной производственной мощностью в 100 миллионов банок в Волгоградской области, площадки в Подмосковье и Краснодарском крае. Сердце бренда - в Люберцах», - отметил Владимир Ружицкий.

Владимир Ружицкий обсудил с генеральным директором новые контракты с Индией и Китаем, а также меры поддержки бизнеса.

Отметим, День работников сельского хозяйства в России отмечают ежегодно во второе воскресенье октября. В этом году - 13 октября.

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Люберцы
12 октября 2024, 12:05
Новую школу на 1650 мест в Домодедове построят в 2025 году
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Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева обсудила строительство школы на 1650 мест в самом молодом районе. Встреча прошла с педагогической и родительской общественностью в недавно открытом детском саду «Бригантина».

Новую школу возводят в жилом комплексе «Прибрежный парк». Подрядчик завершил монолитные работы, постелил кровлю и тепловой контур. Сейчас он монтирует электрические системы и вентиляцию. Черновая отделка помещений выполнена на 50%. На втором и третьем этажах возводят перегородки в классах, а на прилегающей территории началось благоустройство двора и спортивного ядра.

«С застройщиком всегда на связи. Со стороны администрации поставили условие о завершении строительства школы в 2025 году и ее открытии 1 сентября. В случае нарушения договоренности предусмотрены штрафные санкции. Надеюсь, до них не дойдет. Застройщик работы на объекте ведет, также занимается поиском дополнительных бригад рабочих», - рассказала Евгения Хрусталева.

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Школы Строительство Город Домодедово

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