Благоустройство Бобруйского сквера завершили в Наро-Фоминске

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В сквере полностью заменены дорожки и лавочки, а также установлены новые детские площадки с качелями и горками. В вечернее время сквер освещают новые фонари, а высаженные десятки молодых деревьев придают ему уют.

Председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов отметил, что Бобруйский сквер давно пользуется популярностью у жителей.

«После породнения с бобручанами этот сквер стал называться Бобруйским. Они подарили нам арт-объект - бобра, который задумчиво сидит на лавочке и привлекает внимание наших маленьких жителей и гостей города», - рассказал Пензов.

Благоустройство сквера стало возможным благодаря активному участию горожан в голосовании по федеральной программе. В ближайших планах - установка ограждений и камер видеонаблюдения. Подрядчик обещает завершить работы до конца месяца. Следующим на очереди станет благоустройство соседнего городского парка.