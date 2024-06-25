25 июня 2024, 20:03

Благоустроенный парк Ветеранов в Мытищах откроют 28 июня

Пресс - служба Мытищи
Читайте нас в: Google Новости

В парке Ветеранов Мытищ проходит завершающий этап благоустройства. Рабочие засеивают газон, устанавливают фонтан и налаживают коммуникации.

Основные работы по благоустройству уже завершены. Так, здесь установили игровую площадку, тренажеры, обновили памятник Нине Распоповой, высадили деревья и кустарники. Также полностью готов памятный знак героям-мытищинцам, без вести пропавшим во времена Великой Отечественной войны.

«Много сил было вложено подрядчиками в обновление любимой точки притяжения наших жителей. Погода несколько раз вносила свои коррективы, в том числе и обильное количество осадков в последний месяц», - прокомментировала глава Мытищ Юлия Купецкая.

Специалисты уже закончили установку туалетных комнат и мастерской. А памятный знак и игровую площадку для детей торжественно откроют 28 июня.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство Мытищи Парки
25 июня 2024, 21:21
Реконструкцию производства железобетонных опор в Ликино-Дулеве завершат к сентябрю
Мособлэнерго
Читайте нас в: Google Новости
Подмосковные энергетики продолжают реконструкцию производственной площадки на участке по производству железобетонных опор в Ликино-Дулеве. Работы ведутся с целью увеличить производственные мощности и повысить эффективность капитального ремонта высоковольтных и низковольтных линий электропередачи, а также устройства уличного освещения.

«Работу по реконструкции производства опор планируется завершить в сентябре текущего года. По окончанию всех мероприятий ожидается увеличение производственной мощности участка в два раза, достигая объема до 600 опор СВ-95 и СВ-110 в месяц, а также до 50 блоков ФБС в месяц», - рассказал вице-губернатор Московской области - министр энергетики региона Евгений Хромушин.

Он добавил, что сейчас в месяц производится в среднем 250 конструкций.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Работа Ликино-Дулево
25 июня 2024, 21:19
Еще 8 объектов электроснабжения установят в Химках в этом году
Администрация г.о Химки
Читайте нас в: Google Новости
«Россети Московский регион» построят в этом году на территории городского округа Химки восемь новых объектов электроснабжения в рамках инвестиционной программы.

Предстоящие работы включают ремонт и строительство трансформаторных подстанций, замену линий электропередачи, расчистку трасс от растительности, а также модернизацию пяти объектов и монтаж систем инженерно-технических средств охраны. Кроме того, сотрудники «Мособлэнерго» проведут реконструкцию пяти объектов энергоснабжения в округе. Это увеличит протяженность линий электропередачи на 1,74 километров.

Мероприятия по модернизации электросетевого хозяйства направлены на повышение надежности энергоснабжения городского округа перед предстоящим осенне-зимним периодом. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком и согласованы с Министерством энергетики Московской области.

Вопрос повышения надежности электроснабжения является одним из ключевых на еженедельных совещаниях глав муниципалитетов под руководством губернатора Андрея Воробьева. Ремонтная программа на сегодняшний день выполнена на 29%, а инвестиционная - на 43%. Масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры, которая затронет 2,5 миллиона человек, будет реализована в Подмосковье до 2028 года.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Ремонтные работы
25 июня 2024, 21:19
Свыше 20 поликлиник в Химках получили современное оборудование в этом году
Администрация г.о Химки
Читайте нас в: Google Новости
Свыше 20 поликлиник городского округа Химки оснастили в этом году современным диагностическим оборудованием. Подразделения местной больницы получили новые рентгеновские аппараты, компьютерные и ультразвуковые томографы.

Всего в Химках функционирует 22 объекта первичного звена здравоохранения - взрослые и детские поликлиники, амбулатории и фельдшерско-акушерские пункты. Новая техника, включая цифровые рентген-аппараты, флюорографы, маммографы, компьютерные и УЗИ-приборы, поступила во все эти учреждения.

Сейчас в Химках проводят ремонт терапевтических отделений поликлиник № 2, № 10 и амбулатории в Клязьме, к концу года они будут приведены к региональным стандартам.

Кадровый состав химкинских амбулаторно-поликлинических подразделений укомплектован на 94%. Ежедневно в них трудятся 692 врача и 365 медсестер.

«У нас в регионе работают 113 тысяч медиков - врачи, медбратья и медсестры, акушерки, фельдшеры, фармацевты, лаборанты и многие другие специалисты. В Подмосковье есть специальные меры поддержки: премия „Подмосковная медсестра/медбрат“, программы „Приведи друга“, „Социальная ипотека“, „Земский фельдшер“ и компенсация аренды жилья. Мы продолжаем совершенствовать это направление», - отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Больницы Химки Врачи
25 июня 2024, 20:42
Воспитанники школ искусств из Химок победили на фестивале имени Чайковского
Администрация г.о Химки
Читайте нас в: Google Новости
Победителей рейтинга учащихся школ искусств Московской области наградили на церемонии открытия фестиваля имени Петра Ильича Чайковского. Воспитанники и коллективы из Химок выиграли в четырех номинациях из 14.

«Ежегодно проводится рейтингование учащихся солистов и коллективов школ искусств по 14 номинациям. Побеждают дети, которые чаще других становились лучшими в рейтинговых конкурсах региона и конкурсах Министерства просвещения Российской Федерации. В этом году в нашей школе уникальный случай - победа сразу в четырех номинациях. Мы очень гордимся нашими ребятами. Я также хочу поздравить преподавателей и концертмейстеров с этой победой. Без сомнения, их труд, чуткость и профессионализм помогли нашим воспитанникам добиться успеха», - рассказала депутат из Химок Инна Монастырская.

Стипендиатами программы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева «Одаренные дети Подмосковья» стали: детский коллектив Московской области - хореографический ансамбль «Улыбка» под руководством Ларисы Голенковой; солист ансамбля «Улыбка» Артем Карпов; детский хор «Камертон» под управлением Анны Клименковой и солистка хореографического ансамбля «Юность» Дарья Шмакова.

Денежные гранты получили все победители. Призеры планируют направить средства на творческое развитие.

«Ученики школы и их родители видят, что государство инвестирует в детское развитие и признает их талант и старания. Когда дети и подростки имеют доступ к современному образованию под руководством опытных преподавателей, это способствует формированию нового поколения талантов», - отметил муниципальный депутат Николай Томашов.

В 2026 году Центральная детская школа искусств Химок примет участие в программе «Культурная среда Подмосковья». У воспитанников появятся новые музыкальные инструменты отечественного производства.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дети Химки Фестивали

Новости по теме