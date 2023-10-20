Благоустроенный лесопарк в Люберцах откроют в выходные
Благоустройство Томилинского лесопарка завершили в Люберцах. Торжественное открытие обновленной территории запланировали на 21 октября.
«Местные жители давно просили навести порядок в Томилинском лесопарке и создать там хорошие условия для прогулок и занятий спортом. Работы практически завершены», - сообщил министр благоустройства региона Михаил Хайкин.
В лесопарке оборудовали «Тропу здоровья», вдоль которой расположились лавочки и игровые площадки. Для занятий активными видами спорта создали вело-лыжный и беговой маршруты, а также воркаут-зоны. Помимо этого, появилась площадка для выгула собак, а во входной зоне оборудовали брендированные входные группы, павильон охраны и стоянка для автомобилей.
На торжественном открытии лесопарка состоится концерт. Для остей подготовят экофестиваль, забег, мастер-классы и другие развлечения.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность создания парков и зон отдыха. Он подчеркнул, что жители Подмосковья высоко оценивают проведенную работу по благоустройству территорий.
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