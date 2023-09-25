Благоустроенную Советскую площадь открыли в Пушкино
В Пушкино после реконструкции открылась Советская площадь. Об этом сообщили в министерстве благоустройства Московской области.
«На площади обновили покрытие, создали место для проведения общественных мероприятий. После завершения работ в городе появилось место для проведения праздников, которое, как мы надеемся, придется по вкусу жителям», - рассказал министр Михаил Хайкин.
Площадь разделили на транзитную зону, место для отдыха и пространство для мероприятий со сценой. Территорию дополнительно озеленили, поставили уличные светильники и камеры. Их подключат к системе «Безопасный регион».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новом подходе к благоустройству.
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