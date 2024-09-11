Благотворительный забег «Пульс Добра» пройдет в Подмосковье 14 сентября

Как рассказали в подмосковном Минспорте, в забеге примут участие чемпионы и призеры Олимпийских игр Александр Легков, Евгений Рылов, Даниил Алдошкин, Александр Бондарь. На старт выйдут дети из приютов, а также ребята с ограниченными возможностями и воспитанники интернатов. Для них подготовят дистанции от 600 метров до 21,1 километра.

«Участники преодолеют свои дистанции по исторической части Коломны вдоль стен древнего Кремля. Любители бега и гости мероприятия смогут насладиться живописными панорамами города. Для юных участников будет организована отдельная развлекательная программа», - отметили в министерстве.

Организаторы открыли прием заявок на аккредитацию СМИ. Подать их можно по адресу электронной почты mosoblsport@list.ru.

С 2015 года забег организует благотворительный фонд «Исток». В 2017 году его признали победителем всероссийского конкурса социальных проектов.

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