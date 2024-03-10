10 марта 2024, 14:55

Благотворительный забег на лыжах для помощи больным лейкемией прошел в Одинцове

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Благотворительный лыжный забег «Самое время жить» прошел в Одинцове. Акцию организуют уже третий раз, а все собранные средства идут на лечение больных лейкемией.

Благотворительному «Фонду борьбы с лейкемией» удалось собрать более шести миллионов рублей в прошлом году и помочь 20 пациентам.

По словам генерального директора благотворительной организации Ануш Овсепян, фонд проводит зимние и летние забеги, а лыжня - это уже шестое спортивное мероприятие.

«Нам удалось за эти два года изменить жизни 20 человек. Это очень круто. Нам очень нравится Одинцовский парк культуры, спорта и отдыха, здесь замечательная природа и атмосфера, есть ощущение настоящей лыжной гонки. Лыжники хорошо знают это место, с удовольствием сюда приезжают, я думаю, что наша дружба с парком - это надолго», - рассказала Овсепян.

В забеге принял участие и серебряный призер Олимпийских игр Александр Панжинский.

«Я проехал дистанцию с чувством собственного удовлетворения, что я делаю правильное дело, что я стою на лыжне не просто так. Сегодня я проехал гонку, как и обещал, с улыбкой на лице. Я дарил людям радость, тепло, постарался донести такой посыл, что спорт - это всегда во благо. Лыжня - она для жизни», - подчеркнул Панжинский.

Победительницей соревнований на дистанции 1,2 километра стала Полина Барышникова из Москвы. Она отметила, что несмотря на то, что трасса была непростой - каша из снега мешала скользить, а в лицо бил сильный ветер, понимание, что соревнования помогут собрать необходимые средства для людей, страдающих онкологическими заболеваниями, дало возможность пройти эту сложную дистанцию с честью.

С каждым годом число людей, желающих принять участие в благотворительном забеге, растет. Возраст участников и физическая подготовка не важны. Главное - желание помогать другим.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Одинцово Спортсмены
10 марта 2024, 15:04
Жительницы Лобни отпраздновали 8 Марта на ледовой дискотеке
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В Международный женский день центр детских и молодежных инициатив «Шанс» вместе с комитетом по спорту, физической культуре и работе с молодежью Лобни провели дискотеку на льду. Мероприятие прошло в Ледовом Дворце.

Настроение празднику задавали ритмы музыки, которую подготовил диджей специально для ледовой дискотеки.

Особенным подарком для гостей стали показательные выступления фигуристок из Центра Физической Культуры и Спорта, которые очаровали зрителей своим искусством и техникой катания. Каждая девушка, пришедшая на каток, также получила в подарок живые цвкты.

Ранее губернатор Андрей Воробьев поздравил с 8 Марта жен и матерей бойцов специальной военной операции.

Накануне Международного женского дня представители администрации Лобни с командой волонтеров поздравили с праздником мам и жен лобненцев, которые сейчас находятся в зоне СВО.

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Праздники Лобня 8 Марта
10 марта 2024, 13:01
Уголовное дело возбудили после смертельного ДТП в Наро-Фоминском округе
Пресс-служба прокуратуры Московской области
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Наро-Фоминская городская прокуратура возбудила уголовное дело в отношении 29-летнего водителя, по вине которого произошла авария на третьем километре автодороги Наро-Фоминск — Новоникольское — Васильчиново. В результате ДТП погибла женщина, еще трое — мужчина и двое детей получили серьезные травмы.

По версии следствия, аварию спровоцировал водитель Nissan, который выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia. Женщина за рулем Kia скончалась до приезда медиков, ее детей восьми и 10 лет и водителя Nissan экстренно госпитализировали в больницу.

По данным пресс-службы ведомства по области, водителя Nissan ранее лишили прав.

Наро-Фоминская городская прокуратура взяла расследование всех обстоятельств произошедшего под свой контроль.

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Наро-Фоминск ДТП
09 марта 2024, 18:19
«Легенды хоккея» обыграли любителей из Ленинского городского округа в товарищеском матче
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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«Легенды хоккея» провели товарищеский матч с любительской командой Ленинского городского округа в рамках проекта «Выходи во двор». Победа со счетом 9:5 досталась профессионалам.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, за команду звезд на лед катка Мисайловской школы № 1 вышли двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион, обладатель Кубка Стэнли и трехкратный чемпион мира Валерий Каменский, двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира Алексей Касатонов, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Вячеслав Буцаев и другие прославленные хоккеисты.

По словам Вячеслава Фетисова, этот матч посвятили всем женщинам в честь 8 Марта.

«Мы с радостью приезжаем каждую субботу в разные города Московской области для того, чтобы встречаться с жителями, с болельщиками. Очень важный момент - это возможность вспомнить те времена, когда мы играли. С нами всегда участвуют мальчишки, местные жители. Это место сбора, где люди могут прийти и арендовать коньки, покататься, познакомиться друг с другом», - рассказал Фетисов.

Готовил команду легендарных хоккеистов к матчу бессменный тренер, двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира Александр Якушев, а комментировал игру спортивный журналист, депутат Московской областной Думы Олег Жолобов.

Перед началом матча свой мастер-класс провел Сергей Коньков, на котором он поделился с юными спортсменами секретами мастерства.

Напомним, что проект «Выходи во двор» стартовал в январе 2022 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В двух сезонах звездные хоккеисты провели уже 21 игру в разных округах Подмосковья.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Хоккей Ленинский округ
09 марта 2024, 17:49
Минэкологии потребовало от компании «Белок» прекращения сброса отходов в Лобне
Unsplash
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Специалисты регионального Министерства экологии проинспектировали территорию компании «Белок». Многочисленные жалобы поступали от местных жителей на необычный запах, исходящий от предприятия.

В ходе проверки эксперты обнаружили, что с территории завода идет выброс производственных отходов через специально устроенную трубу, вызывающий специфический аромат в округе. В связи с этим, предприятию выдали предупреждение о неприемлемости нарушений экологических стандартов.

Для оценки расчета размера ущерба привлекли специалистов аккредитованной лаборатории, которые провели сбор образцов отходов.

Министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов сообщил, что результаты проверки определят необходимость компенсации за нанесенный ущерб окружающей среде.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Заводы Экология

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