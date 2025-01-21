Благотворительный спектакль в поддержку юного жителя Васи Ловыгина прошел в Шатуре

Как рассказала мама Васи Алла Емельянова, в 2023 году мальчику диагностировали мышечную дистрофию Дюшена. У больных атрофируются мышцы всего тела.

«К 10-11 годам детки садятся в инвалидное кресло. Сумма на лечение просто астрономическая. Но я верю, что у нас все получится», - поделилась она.

Неравнодушные жители муниципального округа помогают собирать средства на покупку препарата для Васи.

«Постепенно собралась команда из 25 волонтеров. Каждый чем может занимается и помогает. Мы стараемся, верим в чудо. Не унываем», - рассказала волонтер Елена Кирова.

Жители Шатуры проводят во время городских мероприятий благотворительные ярмарки, а вырученные средства передают родителям мальчика. В Рошале на сцене Дома культуры имени Афанасия Косякова артисты детского театра «Коляда» показали благотворительный спектакль «История о чуде».

«Мы не смогли остаться в стороне. Это наш моральный долг. Спектакль замечательный. Ребята молодцы. Они сделали огромное, доброе дело», - сказала жительница Шатуры Оксана Рыбакова