21 января 2025, 22:15

Благотворительный спектакль в поддержку юного жителя Васи Ловыгина прошел в Шатуре

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Врачи поставили маленькому жителю Шатуры Васе Ловыгину смертельный диагноз, но шанс поправиться у мальчика есть. Чтобы собрать средства на лечение, горожане организуют благотворительные ярмарки и спектакли.

Как рассказала мама Васи Алла Емельянова, в 2023 году мальчику диагностировали мышечную дистрофию Дюшена. У больных атрофируются мышцы всего тела.

«К 10-11 годам детки садятся в инвалидное кресло. Сумма на лечение просто астрономическая. Но я верю, что у нас все получится», - поделилась она.

Неравнодушные жители муниципального округа помогают собирать средства на покупку препарата для Васи.

«Постепенно собралась команда из 25 волонтеров. Каждый чем может занимается и помогает. Мы стараемся, верим в чудо. Не унываем», - рассказала волонтер Елена Кирова.

Жители Шатуры проводят во время городских мероприятий благотворительные ярмарки, а вырученные средства передают родителям мальчика. В Рошале на сцене Дома культуры имени Афанасия Косякова артисты детского театра «Коляда» показали благотворительный спектакль «История о чуде».

«Мы не смогли остаться в стороне. Это наш моральный долг. Спектакль замечательный. Ребята молодцы. Они сделали огромное, доброе дело», - сказала жительница Шатуры Оксана Рыбакова

Благотворительность Дети Болезни Шатура
21 января 2025, 22:47
Предпринимателей Подмосковья пригласили на курсы по экспорту в Китай
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области
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Предпринимателей Московской области, работающих в секторе АПК, приглашают на образовательную программу «Бизнес с Китаем: экспортные стратегии и инструменты». Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

На курсе эксперты рассмотрят успешные кейсы экспортеров и разберут типовые ошибки. Помимо этого, слушателям расскажут о том, как выстроить успешную маркетинговую стратегию и о возможностях выхода на рынок через интернет.

Занятия в рамках курса начнутся с 28 января. Ознакомиться с программой обучения и зарегистрироваться на нее можно на официальном сайте.

Образовательное мероприятие организовано при поддержке Школы экспорта РЭЦ, Высшей школы менеджмента СПбГУ и Школы менеджмента Харбинского политехнического университета, Банка ВТБ и Группы РЭЦ.

Сельское хозяйство Бизнес Китай
21 января 2025, 22:47
Спортивные и творческие мероприятия пройдут в парках Богородского округа
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Жителей Богородского округа приглашают посетить муниципальные парки, где всю неделю пройдут спортивные и творческие программы для детей и взрослых. А в выходные все желающие поучаствуют в квизах, конкурсах и мастер-классах, посвященных Дню студента.

По понедельникам и средам в 17:00 в Центральном парке работает творческая мастерская. Участникам расскажут об основах живописи и классической скульптуры. Занятия доступны для жителей старше пяти лет. Там же в павильоне во вторник и четверг в 13:00 пройдут занятия по спортивно-бальными танцам вместе с участниками группы «Танцы Голд».

Зарядиться бодростью можно в пятницу вместе с членами клуба Северной ходьбы. Участники стартуют в Центральном парке в 13:00 и в Глуховском парке в 11:00. В этот же день с 12:00 в парке «Липовая аллея» начнутся детские анимационные, спортивные и творческие программы.

Татьянин день и День студента жители Богородского округа отметят в выходные. В парках Центральный и «Липовая аллея» организаторы подготовили праздничную программу с концертами, мастер-классами, квизами и кинопоказом. Посетить мероприятие приглашают всех настоящих, будущих и бывших студентов. Начнется праздник в 15:00 и 16:30 соответственно. Игровая, спортивная и творческая программа пройдет в Глуховском парке с 12:00 в субботу.

А в Воскресенье парки «Роща», «Липовая аллея» и Центральный парк ждут гостей в 12:00 на детские игровые, спортивные и творческие мероприятия. Подобную программу организуют и в Глуховском парке в 16:00.

Праздники Концерты Богородский
21 января 2025, 21:59
Новый корпус построят в индустриальном парке в Клину в 2026 году
Главгосстройнадзор МО
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В индустриальном парке в Клину продолжается возведение нового корпуса площадью свыше 110 тысяч квадратных метров. Главгосстройнадзор Московской области совместно с представителями «Мособлстройцнила» проверили ход работ, а также качество используемых материалов.

На данный момент первую очередь строительства завершили на 55%, вторую - на 20%. Ожидается, что новый объект заработает на территории индустриального парка в полном объеме в 2026 году.

Напомним, работы ведутся на территории крупнейшего индустриального парка на северо-западе Подмосковья, площадь которого составляет 58 гектаров. Здесь находится более 20 резидентов и уже создано свыше 1,1 тысячи рабочих мест.

Клин
21 января 2025, 21:45
Пианист из Подольска получил третью премию на международном конкурсе
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Пианисту Подольской филармонии Александру Широкову вручили третью премию на Международном конкурсе вокалистов и концертмейстеров Народной артистки России Хиблы Герзмава. На протяжении трех туров он исполнил арии и камерную музыку знаменитых композиторов разных времен.

Солист Подольской филармонии Александр Широков также преподает в Московской государственной консерватории. Он выпускник молодежной оперной программы Большого театра.

Международный конкурс вокалистов и концертмейстеров предоставляет талантливым исполнителям возможность дебютировать на главных оперных сценах, выступать на концертах, организованных фондом российской оперной певицы Хиблы Герзмавы. Участники должны были пройти три тура. Александр Широков вместе с иллюстраторами-выпускниками молодежной оперной программы Большого театра исполнил арии Моцарта, Штрауса, Римского-Корсакова и камерную музыку Рахманинова, Метнера.

«Очень рад, что со мной в ансамбле выступали умные, профессиональные люди. Благодаря этому получился такой результат и все получили столько удовольствия от выступлений на сценах Московского академического Музыкального театра имени Станиславского и Немировича-Данченко», - поделился Широков.

Подольск конкурсы

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