Благотворительный марафон в Мелихове помог приобрести инвалидную коляску для жительницы Чехова

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Марафон под названием «Не уставайте делать добро!» организовал фонд «Дом с маяком». На нескольких площадках прошли концерты, лекции, мастер-классы, выступления театральной мастерской «ПЛОТ», а также ярмарка изделий, созданных людьми с ограниченными возможностями здоровья.

Благодаря участникам марафона и поддержке спонсоров удалось приобрести инвалидную коляску для Ульяны Давыдовой.

Благотворительный марафон для помощи детям проводится в музее-заповеднике Чехова «Мелихово» каждый год.

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал позаботиться о туристах , которые приедут в Московскую область на новогодние праздники.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».