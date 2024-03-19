Благотворительный концерт в помощь Донбассу пройдет в Химках 5 апреля

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По словам организатора мероприятия, народного артиста России Андрея Соколова, собранные средства от продажи билетов направят на поддержку участников СВО. Деньги потратят на приобретение квадракоптеров, оптических прицелов, медикаментов и других средств.

«Этот концерт - символ российской культуры, способной в трудные времена объединять людей для поддержки нашей армии, для помощи гражданам, проживающих на новых территориях, - отметил актер.

На сцену дворца культуры «Родина» также выйдут Наталья Варлей, Иван Белыш, Андрей Бриг, ВИА «Надежда», Вероника Сыромля, Александр Федорков, Светлана Лазарева, Сергей Шахин, Оксана Цах, Юлиан, Александр Антипов и группа «Катюша». Начало в 19:00.

Делегация из Химок накануне, 18 марта, поучаствовала в митинге-концерте на Красной площади , посвященном 10-й годовщине воссоединения Крыма с Россией. На празднике присутствовали депутаты местного совета, активисты «Молодой гвардии» и жители округа.