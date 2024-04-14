Благотворительный концерт в поддержку бойцов СВО провели в Шатуре

В ходе концерта посетители имели возможность внести пожертвования, чтобы помочь в закупке необходимых материалов и оборудования для военнослужащих. Для этого был установлен специальный ящик для сбора средств.

На сцене выступали артисты из Дома культуры «Петровское», представляя народные песни и танцы. Зрители активно поддерживали их аплодисментами и фиксировали выступления на видео.

Одна из зрительниц, Зинаида Горина, поделилась, что она пришла на концерт с подругами и особенно им понравились выступления танцевальных коллективов и исполнение казачьих песен. Она отметила, что они считают важным поддержать солдат финансово, так как это поможет получить то, что им действительно необходимо для победы. Она также добавила, что концерт прошел замечательно и было очень приятно насладиться выступлениями.

Кроме того, фольклорно-этнографический ансамбль старинной казачьей песни «Донские распевы» организует подобные концерты «С гармонией для Победы!» и в других регионах России. Следующее мероприятие в Шатуре запланировано на июнь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе фонда «Защитники Отечества».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».