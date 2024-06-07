Благотворительный киносеанс для детей участников СВО прошел в Котельниках

Работники бюджетной сферы получили 50 сертификатов на покупку или строительство жилья в Подмосковье. Участниками программы могут стать медработники, педагоги, ученые и специалисты в области оборонно-промышленного комплекса.

Как рассказал председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Коханый, представители именно этих профессий играют в развитии Подмосковья огромную роль. «Бюджетная ипотека» - одна из мер поддержки для этих специалистов.

«В текущем году выдано 50 свидетельств на приобретение или строительство жилого помещения: 20 - медицинским работникам, 15 - педагогам, 15 - ученым и специалистам ОПК. На эти цели из бюджета Московской области выделено порядка 93 миллионов рублей», - рассказал Коханый.

Он добавил, чтобы стать участников программы, специалист должен заключить трудовой договор с организацией не менее чем на пять лет. Срок ипотеки не ограничен, но максимальная сумма по кредиту не должна превышать 15 миллионов рублей.

«Участник программы получает жилищную субсидию на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья и снижение процентной ставки по нему на два процентных пункта на весь срок кредита», - заключил Коханый.

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