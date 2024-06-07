Благотворительный киносеанс для детей участников СВО прошел в Котельниках
Бесплатный киносеанс устроили в Котельниках в День защиты детей. Благотворительную акцию посетили более 80 ребят из семей участников СВО, воскресных школ и реабилитационных центров.
Праздничный киносеанс для детей организовал глава округа Сергей Жигалкин. Ребятам показали фильм о приключениях девочки Манюни в столице.
«День защиты детей - это не только праздник улыбок, смеха и радости, но и напоминание нам взрослым о заботе и защите наших детей. Поэтому мы со своей командой решили в честь Дня защиты детей преподнести детям подарок и пригласить их на замечательный, увлекательный семейный фильм», - сказал он.
Глава пожелал детям счастья, хорошего лета и отдыха.
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