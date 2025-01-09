Благотворительную акцию «Рождественская елка» провели в Химках

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Гостей праздника пригласили насладиться музыкальной постановкой «Волшебное правило». Атмосферу новогодней сказки создали яркие декорации и костюмы.

Также с наступившими праздниками детей поздравили Дед Мороз и Снегурочка. По завершении спектакля зрители смогли поучаствовать в мастер-классах по изготовлению рождественских сувениров и получили сладкие подарки.

Отметим, что в рамках программы «Зима в Подмосковье» в Химках провели множество праздничных программ, спортивных активностей и культурных мероприятий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которую пополняют каждый день.