Благотворительную акцию для детей провели в Химках ко Дню семьи

Николая Томашова поблагодарили сотрудники управления. Они подчеркнули, что подобные акции дарят людям не только материальную поддержку, но и веру в добро.

Николай Александрович отметил что очень рад возможности поддержать семьи, которые оказались в трудной жизненной ситуации, и подарить немного радости детям. Он подчеркнул, что в городском округе запущен новый патриотический проект «Химки. Успех в единстве поколений». И именно через единство поколений, через любовь к детям и к своей семье раскрывается любовь к Родине.

Отметим, что в Химках прошли десятки праздничных мероприятий в честь Дня семьи, любви и верности. Для жителей организовали концерты, флешмобы, мастер-классы, квесты, викторины, а также тематические выставки и фотозоны.

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