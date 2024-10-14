Благотворительному фонду в Люберцах передали 220 килограммов парафина для окопных свечей в зоне СВО

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Депутат городского округа Вячеслав Калинин и жители Люберец передали парафин фонду «Домашний очаг», который работает в поселке Томилино.

«Передали нашему фонду „Домашний очаг“ 220 килограммов парафина. Из него волонтеры изготовят окопные свечи, которые будут обогревать наших бойцов на передовой. Спасибо всем неравнодушным и откликнувшимся. Сбор продолжается», - отметил Вячеслав Калинин.

Руководитель благотворительного фонда Марина Исаева рассказала, что участники спецоперации ждут блиндажные свечи, потому как они обогревают зимой и позволяют приготовить еду.

«Общими силами удалось собрать 465 килограммов парафина. Наша команда из этого сырья сделает 1112 окопных свечей», - сказала Марина Исаева.

Марина Исаева также уточнила, что им необходимо не менее двух тонн парафина, и поблагодарила каждого за неравнодушие и поддержку защитников.

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