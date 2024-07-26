26 июля 2024, 16:44

Благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу» прошла в Лобне

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В школе № 9 городского округа Лобня состоялась благотворительная ярмарка «От сердца к сердцу». Ее целью стал сбор средств для помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.

В результате акции удалось собрать деньги на покупку уникального трехколесного велосипеда для подопечного проекта «Добрология» Тимофея, который страдает от диагноза Spina bifida.

«Мы очень рады, что смогли помочь Тимофею. Этот велосипед обладает уникальными функциональными возможностями и предназначен в первую очередь для детей с церебральным параличом. Для человека с ограниченными возможностями велосипед - это гораздо больше, чем просто отдых. Он необходим тем, кто не может самостоятельно ходить и проводит долгие часы в коляске», - отметила директор школы Ирина Кырма.

Напомним, что проект «Добрология» создан в Лобне в 2023 году и направлен на помощь семьям с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Присоединиться к инициативе может любой желающий, не только из Лобни, но и из ближайших городов. Подробности можно узнать по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе обновят свыше 30 пансионатов, лагерей и центров реабилитации.

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Благотворительность Дети Лобня Инвалиды
26 июля 2024, 17:47
Вебинар для подмосковных предпринимателей по таможенному оформлению проведут 29 июля
Медиасток.рф
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Вебинар «Таможенное оформление экспортных поставок» для представителей малого и среднего бизнеса проведут Подмосковье 29 июля. Организовал урок Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области.

Как рассказали в Министерстве инвестиций, промышленности и науки Московской области, предприниматели узнают обо всех нюансах новых реалий таможенного оформления: изменения в законодательстве, вызовы и риски для экспортеров, а также как как подавать декларации по новым правилам.

Эксперты расскажут, как обойти логистические сложности, правильно подготовить документы с помощью современных технологий и объяснят, как рассчитываются таможенные пошлины и тарифы.

Вебинар пройдет в онлайн-формате с 11:00 до 13:00. Для участия следует оставить заявку на сайте Фонда.

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Инвестиции Экспорт Бизнес Поддержка предпринимателей в Московской области
26 июля 2024, 17:42
Первый в России Центр профессионального здоровья открылся в Дубне
Медиасток.рф
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Для сотрудников конструкторского бюро «Радуга» открылся первый в России Центр профессионального здоровья. Специалисты смогут получить полный комплекс медицинских услуг недалеко от работы.

Здоровье сотрудников предприятия - приоритетная задача, отметил генеральный директор конструкторского бюро Сергей Богатиков. Идея создания такого центра возникла совместно с Федеральным медико-биологическим агентством. Предприятие вложило деньги в оборудование и в помещение, а агентство - в уникальные технологии.

«Ровно год назад на совете директоров мы все вместе обсуждали, что еще сделать в плане здоровья для наших горожан - более удобное, комфортное и востребованное. И здесь, я считаю, что наша большая госкорпорация сделала шаг вперед, определенный рывок», - подчеркнул глава Дубны Максим Тихомиров.

В Центре профессионального здоровья прием будут вести невролог, кардиолог, гинеколог, уролог и профпатолог. Первым посетителя показали возможности телемедицинских услуг и дистанционных помощников - они будут постоянно следить за состоянием здоровья сотрудников цеховой службы. Если найдут нарушения - сигнал сразу поступит участковому. Специалисты примут необходимые меры.

Центр уникален еще и тем, что на его базе будут следить за когнитивным здоровьем сотрудников конструкторского бюро «Радуга». Для этого в штат примут психологов.

В Дубне уделяют большое внимание развитию медицины - врачам предоставляют жилье. Сотрудничество с Федеральным медико-биологическим агентством и конструкторским бюро продолжится. Уже обсуждается возможность расширения сети здравпунктов, а также оказания медицинской помощи на базе Центра профессионального здоровья членам семей сотрудников предприятия.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Медицина
26 июля 2024, 17:40
Минтранс Подмосковья: дорожная обстановка в Московской области вечером 26 июля
Медиасток.рф
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В пятницу вечером загруженность дорог Московской области составила четыре балла. В Минтрансе Подмосковья сообщили, что основные заторы возникли на выездах из столицы.

Пробки образовались на Ленинградском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском и Каширском шоссе. Водителей призвали быть внимательными за рулем и соблюдать дистанцию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о 35 дорожных проектах , которые завершат к концу года.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки
26 июля 2024, 17:40
Жители Лобни смогут бесплатно заняться фитнесом в парке «Река времени»
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В парке «Река времени» городского округа Лобня организованы открытые тренировки по фитнесу в оригинальной технике Animal Flow. Занятия проводит опытный тренер Наталья Головачева.

Animal Flow представляет собой уникальное сочетание элементов йоги, капоэйры, брейк-данса и фитнеса. Занятия проходят под современные музыкальные треки, что делает их не только полезными, но и увлекательными.

Как отметила инструктор, существуют противопоказания к занятиям - это травмы запястьев и коленных суставов. «Это важно учитывать, так как мы много стоим на четвереньках в планке, опираясь на руки, а затем перекладываем вес на другую руку», - подчеркнула Наталья Головачева.

Принять участие могут все желающие старше 14 лет. Для занятия необходимо всего лишь принести с собой коврик для йоги, а заниматься рекомендуется в удобной спортивной одежде.

Тренировки проходят каждую субботу в центральном парке культуры и отдыха на площадке «Амфитеатр». Начало занятий - в 8:00.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о летнем событийном туризме в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Лобня

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