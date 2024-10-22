Благотворительная ярмарка ко дню рождения парка Победы прошла в Наро-Фоминске

«Очень приятно отметить, что посещаемость у нас намного увеличилась, люди с удовольствием приходят. В нашем парке есть чем заняться: аттракционы, спортивные мероприятия и многое другое», - заявил Андрей Голубев.

Парк Победы официально закрыл летний сезон. Но уже 1 ноября откроется отапливаемая веранда для проведения детских мастер-классов и различных праздников.

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На благотворительную ярмарку посетителей зазывали веселые скоморохи. В честь дня рождения парка Победы всем пришедшим дарили сувениры с предсказаниями. Для гостей праздника провели мастер-класс по рукоделию и спортивные состязания. Молодые исполнители из студии вокала Александры Шевелевой подготовили концертную программу. В этот день также прощел этап всероссийской «Вахты памяти» у монумента Авиаторам.

Директор парка Андрей Голубев рассказал, что мероприятия здесь проводятся не только развлекательные, но и патриотические, так как название обязывает.