22 октября 2024, 10:37

Благотворительная ярмарка ко дню рождения парка Победы прошла в Наро-Фоминске

Телеканал «360»
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Праздничное мероприятие в парке организовали школьники Наро-Фоминска и их родители.  Все вырученные средства пойдут на помощь пострадавшим жителям Курской области.

«Очень приятно отметить, что посещаемость у нас намного увеличилась, люди с удовольствием приходят. В нашем парке есть чем заняться: аттракционы, спортивные мероприятия и многое другое», - заявил Андрей Голубев.

Парк Победы официально закрыл летний сезон. Но уже 1 ноября откроется отапливаемая веранда для проведения детских мастер-классов и различных праздников.

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На благотворительную ярмарку посетителей зазывали веселые скоморохи. В честь дня рождения парка Победы всем пришедшим дарили сувениры с предсказаниями. Для гостей праздника провели мастер-класс по рукоделию и спортивные состязания. Молодые исполнители из студии вокала Александры Шевелевой подготовили концертную программу. В этот день также прощел этап всероссийской «Вахты памяти» у монумента Авиаторам.

Директор парка Андрей Голубев рассказал, что мероприятия здесь проводятся не только развлекательные, но и патриотические, так как название обязывает.

Наро-Фоминск Благотворительность Парки
22 октября 2024, 11:16
Волонтеры из Дубны приняли участие во всероссийской акции по борьбе с наркотиками
Пресс-служба администрации г.о. Дубна
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Единая акция по закрашиванию надписей, содержащих информацию о продаже наркотиков, прошла 18 ноября в разных регионах России. К ней присоединились и члены молодежного центра «Инициатива» из Дубны.

Дубненские волонтеры вышли на улицы города и закрасили большое количество надписей, содержащих информацию о распространении наркотиков и психотропных веществ. Целью мероприятия было снижение доступности запрещенных веществ, а также информирование жителей города о проблемах, связанных с употреблением наркотиков.

Важность акции оценил заместитель главы муниципалитета по безопасности Владимир Потапенко. Он рассказал, что направленные на предупреждение распространения наркотиков мероприятия в городе регулярно проводятся совместно с органами внутренних дел. «Встречи с молодежью и поддержка таких акций, играют ключевую роль в формировании здорового общества», - подчеркнул Владимир Потапенко.

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Наркотики Дубна Общественные акции
22 октября 2024, 10:56
Еще 143 тысячи заявлений на присвоение адреса подали онлайн в Подмосковье
Медиасток.рф
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Онлайн-услуга по присвоению адреса входит в десятку самых востребованных в Подмосковье. С начала года жители подали еще 143 тысячи заявок на региональном портале.

В Министерстве государственного управления, информационных технологий и связи Московской области напомнили, что услуга «Присвоение объекту адресации адреса и аннулирование такого адреса» доступна в разделе «Земля и стройка».

При заполнении заявки понадобится указать данные объекта недвижимости и свои. В течение шести дней обращение рассмотрят, а ответ направят в личный кабинет.

Перед подачей заявления нужно проверить наличие адреса у объекта в государственном адресном реестре по ссылке.

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.

Госуслуги Технологии
22 октября 2024, 10:27
Показ мод с участием клуба «Активное долголетие» прошел в Наро-Фоминске
Телеканал «360»
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Шоу-показ модных коллекций состоялся в доме культуры «Апрелевка» в Наро-Фоминске. В зрелищном дефиле приняли участие «долголеты», которые сумели блестяще подготовиться всего за несколько занятий.

В Московской области подобный показ мод прошел впервые. Успешный дебют «Красок осени» в Апрелевке позволяет надеяться на дальнейшее развитие проекта.

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«Все считают, что „Активное долголетие“ - это только про пожилых людей, которые скандинавской ходьбой занимаются. Но это не так - у нас много красивых женщин, вот и пришла идея сделать такое красивое мероприятие, которое потрясет в хорошем смысле тем, что позитивное отношение к жизни продлевает ее и дарит нам молодость. Наша идея была понятна и достигнута», - рассказала организатор мероприятия Светлана Чистова.

Моделями на показе «Краски осени» также стали представительницы международного женского клуба «Смуз Лайф Стайл». Участница клуба «Активное долголетие» Ирина Осташкина рассказала, что на подиуме чувствовала себя королевой «Дефиле вообще в первый раз прошла. Ощущения возвышенное, начинаешь разбираться в стиле, осанку держишь. Уже понимаешь, что не можешь пройти „как всегда“. Для меня это прекрасный опыт», - поделилась Ирина.

Искусство моды объединило всех, кто стремится к красоте. На показе были представлены и эксклюзивные наряды для моделей «Плюс Сайз», и коллекции детской и подростковой одежды.

Впочем «Краски осени» зажигали не только на подиуме. Была организована также концертная программа с участием солистов вокальной студии «Гармония» из Апрелевки и приглашенных артистов.

Мода Наро-Фоминск Активное долголетие
22 октября 2024, 10:25
Более 7 миллионов пользователей портала госуслуг Подмосковья подтвердили запись ЕСИА
Медиасток.рф
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Полный доступ к онлайн-сервисам получили более семи миллионов пользователей портала госуслуг Подмосковья. Такие возможности дает подтвержденная учетная запись ЕСИА, напомнили в Мингосуправления региона.

Единая система идентификации и аутентификации (ЕСИА) позволяет авторизоваться на государственных порталах и в полной мере пользоваться их услугами. Жители Подмосковья могут получать их в том числе и на портале «Добродел».

Подростки с 14 лет могут подтвердить свою учетную запись ЕСИА, подробнее об этом можно узнать на Едином портале госуслуг в разделе «Помощь». Режим работы региональных МФЦ можно найти на интерактивной карте.

Проверить тип учетной записи, а также узнать обо всех преимуществах можно на информационной странице регионального портала - «ЕСИА в вопросах и ответах».

Новые онлайн-сервисы, приложения и голосовые помощники, которые экономят время и делают жизнь людей комфортнее, каждый год появляются в Подмосковье. Губернатор Андрей Воробьев рассказал о цифровизации в регионе и перечислил самые востребованные направления.\n

Госуслуги

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