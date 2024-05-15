Благотворительная ярмарка «Дари добро» пройдет в Лобне 1 июня

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На ярмарке представят товары, изготовленные руками детей, их родителей и неравнодушных жителей города.

Каждый может внести свой вклад: стать волонтером, предложить на продажу свои творческие работы или приобрести что-то из представленных товаров.

Все вырученные средства направят на помощь детям с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам и инвалидам детства старше 18 лет, а также на приобретение необходимых средств абилитации и реабилитации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о летнем отдыхе детей. Для них будут работать более 100 лагерей.

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