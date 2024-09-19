Благотворительная выставка собак пройдет в Солнечногорске 21 сентября

Как рассказали в Минсельхозпроде Подмосковья, мероприятие организует фонд помощи животным «Дарящие надежду». Выставка пройдет у памятника Михаилу Лермонтову. Там представят более 20 собак и кошек из приюта. Все они здоровы, стерилизованы и привиты.

Для гостей также организуют мастер-классы, конкурсы рисования для детей концерт, лотереи и многое другое. Кроме того, жители смогут зарегистрировать и чипировать своих любимцев в мобильном офисе Госветслужбы.

На выставке также будут проводить консультации по уходу за животными, Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».