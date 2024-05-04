Благотворительная выставка детских работ открылась в Ногинском храме
В Ногинском храме Матроны Московской начала работу благотворительная выставка. Цель мероприятия — собрать средства для помощи детям страдающим серьезными заболеваниями.
Посетители выставки, которую организовала Общественная палата Подмосковья совместно с благочинием Богородского городского округа, смогут увидеть работы юных мастеров.
«Здесь у нас на столе поделки, которые сделали дети для поддержки ребят, которым мы сейчас помогаем», - рассказала участница акции Надежда.
Благотворительные выставки проходят также и в других храмах Богородского округа: в Богоявленском соборе, Петропавловском храме в поселке Обухово и других.
«Такие выставки являются прекрасным способом объединить общину и изменить жизнь детей, которые нуждаются в нашей помощи», - отметил настоятель храма Матроны Московской Андрей Чадин.
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