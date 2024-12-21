21 декабря 2024, 20:26

Благотворительная гонка с участием знаменитых лыжников прошла в Подольске

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В лесопарке «Дубовицкий лес» в Подольске состоялась гонка легенд отечественного лыжного спорта «Это все еще я!». К благотворительному забегу присоединились свыше 100 человек из разных округов Подмосковья.

На лыжню вышли такие звездные спортсмены, как Николай Замятов, Наталья Зернова, Александр Завьялов, Светлана Нагейкина, Юрий Борзаковский. Создатель «Лыжни России» и заслуженный тренер России Альберт Вахрушев также принял участие в благотворительном забеге. Разминались участники спортивного мероприятия под руководством советской лыжницы, призера Олимпийских игр, чемпионки мира Маргариты Ачкиной.

Одну из дистанций пробежала 91-летняя Клара Богатова из Подольска. Несмотря на возраст женщина старается не пропускать ни одно спортивное событие в городе.

Глава Подольска Григорий Артамонов поблагодарил собравшихся за активное участие. Особенно он отметил ветеранов спорта.

«Вы являетесь настоящим примером для подражания подрастающему поколению», - подчеркнул руководитель муниципалитета.

Спортсмены Подольск
21 декабря 2024, 16:42
Новогоднее представление с Дедом Морозом и Снегурочкой прошло в Можайске
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Можайск посетили главные герои Нового года — Дед Мороз и Снегурочка. На Октябрьской площади они показали для горожан праздничное представление с песнями и танцами.

В запряженной лошадьми карете сказочный Дед Мороз и его внучка Снегурочка проехали по центральной улице Можайска, приветствуя жителей. Встречали главных героев праздника на Октябрьской площади дети, мамы, папы, бабушки и дедушки. Там Дед Мороз и Снегурочка показали жителям новогоднее представление. Актеры в ярких костюмах развлекали гостей мероприятия песнями, танцами, вместе с ними водили хоровод вокруг елки.

Все желающие посетили творческие мастер-классы, которые так полюбились юным жителям города.

Дед Мороз со Снегурочкой подарили горожанам сказочную атмосферу праздника, пожелали детям и взрослым счастливого Нового года и Рождества.

Новый год Можайск Дед Мороз
21 декабря 2024, 16:40
Министр спорта Подмосковья Дмитрий Абаренов стал членом исполкома РССС
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
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Министр спорта Московской области Дмитрий Абаренов присоединился к исполнительному комитету Российского студенческого спортивного союза (РССС). Это произошло по итогам конференции, где был выбран новый президент РССС.

Президентом союза стал Сергей Крюков, возглавляющий Ассоциации студенческого баскетбола и студенческих спортивных клубов. Программа Крюкова предусматривает масштабное развитие студенческого спорта на следующие четыре года.

Абаренов накануне конференции подчеркивал, что необходимо вовлекать в студенческий спорт колледжи и техникумы. Он отметил, что эти учреждения обладают потенциалом в виде спортивной инфраструктуры, многочисленного студенческого контингента и квалифицированного преподавательского состава. По его мнению, создание благоприятных условий для таких образовательных организаций позволит им стать полноправными участниками спортивного сообщества.

РССС является общероссийской общественной организацией, объединяющей 64 отделения в восьми федеральных округах России. РССС был создан в 1993 году по инициативе Госкомспорта, Минобразования и Олимпийского комитета России. Союз стал правопреемником спортивного общества «Буревестник», которое с 1950-х по 1980-е годы объединяло студентов и преподавателей большинства вузов страны.

Спортсмены Студенты
21 декабря 2024, 16:26
Педагог из Можайска Лидия Киреева отметила 100-летний юбилей
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Ветеран Великой Отечественной войны и бывшая учительница начальных классов Тропаревской средней школы Лидия Киреева отметила юбилей 100 лет. Поздравления от президента России Владимира Путина ей передала председатель Совета ветеранов Можайска Нина Истратова.

Лиди Киреевой вручили цветы и подарки. А председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова зачитала поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайского городского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета ветеранов округа Лидии Афанасьевой.

Лидия Киреева родилась и выросла в деревне Хорошилово, в трех километрах от Тропарева. Вместе с семьей там же перенесла оккупацию. Всю свою жизнь педагог и отличник народного просвещения РСФСР посвятила воспитанию и обучению детей. В 1942 году ее назначили учителем школы-семилетки в отдаленной можайской деревне Цезарево. Тогда Лидия еще была студенткой 3-го курса Егорьевского педагогического училища.

«До войны я успела окончить только два курса педучилища. Сразу после освобождения я отправилась в Егорьевск, где мне разрешили продолжить учебу на 3-м курсе. Однако уже в апреле за мной неожиданно приехали представители Можайского районного отдела народного образования, и договорились с директором, что я буду доучиваться заочно. Такое было время: учителей на освобожденных территориях катастрофически не хватало», - поделилась долгожительница.

Школу в Цезареве разместили в уцелевшем деревенском доме, уроки проходили при свете керосиновых ламп. В единственном классе учились дети разных возрастов.

В августе 1946 года Лидия Киреева получила диплом по специальности «учитель начальник классов». Ее перевели в Тропаревскую среднюю школу, там она работала до самой пенсии. Общий педагогический стаж ветерана - 36 лет.

Сельскому учителю вручили множество наград и медалей за долголетнюю и безупречную работу по обучению и воспитанию молодого поколения. Лидию Кирееву наградили медалью «За трудовое отличие», почетным знаком «Отличник народного просвещения». Она также занималась общественной деятельностью, была депутатом местного Совета депутатов трудящихся. Ей вручили медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».

По словам ветерана-педагога Лидии Киреевой, секрет долгой жизни заключается в постоянном труде и движении.

«Выйдя на пенсию, я пошла работать почтальоном местного отделения связи, разносила почту по четырем закрепленным за мною деревням. За 13 лет работы я получила хорошую „спортивную“ закалку, проходя пешком, а зимой на лыжах немалые расстояния, трудилась так до 75-ти лет», - добавила она.

Ветераны Учителя Можайск Великая Отечественная война
21 декабря 2024, 15:49
Новогоднюю акцию для детей провели в торговом центре Воскресенска
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В городском округе Воскресенск в одном из торговых центров прошла новогодняя акция «Мастерская Деда Мороза». Мероприятие организовали члены местного отделения партии «Единая Россия», активисты «Молодой гвардии» и волонтеры.

Акцию к Новому году проводят в Воскресенске каждый год. В этот раз гостей мероприятия развлекали аниматоры, а партийцы помогали малышам и их родителям делать елочки и новогодние игрушки. Собравшиеся пели любимые с детства песни и танцевали.

Кто-то посетил мастерскую целенаправленно, а кто-то просто гулял по торговому центру и решил присоединиться к мероприятию. С каждым годом в акции принимают участие все больше горожан.

«Думаю, это самая добрая и трогательная наша акция, ребята создают подарки своими руками и дарят потом родным и близким. И малыши, и взрослые остались в полном восторге от сегодняшнего мероприятия», - поделился депутат Совета депутатов Воскресенска, исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Андрей Баранов.

По итогам творческого мастер-класса детям вручили сертификаты о прохождении курса подготовки юных волшебников и значки помощников Деда Мороза. Партийцы угостили ребят целым ящиком сладких мандаринов.

Дети Депутаты Новый год Воскресенск «Единая Россия»

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