Благотворительная елка для детей с ОВЗ прошла в Подольске

Бесплатные билеты вручили семьям, состоящим в благотворительной общественной организации помощи детям-инвалидам «Радуга». Юные зрители увидели новогодний спектакль «Тайна волшебного зеркала». Захватывающий сюжет о поисках чудесного предмета, благодаря которому стало возможным наступление праздника, никого не оставил равнодушным. А музыкальные и танцевальные номера, яркие декорации и костюмы создали особое настроение.

Артисты дома культуры также подготовили для детей развлекательную программу. Ребята с удовольствием участвовали в увлекательных конкурсах и играх у новогодней елки.

Директор дома культуры «Октябрь» Татьяна Ропот рассказала, что такое мероприятие для детей с ОВЗ в учреждении культуры уже стало хорошей традицией. «Для нас большая честь подарить особенным детям новогодний праздник», - отметила она.