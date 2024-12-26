Благотворительная елка для детей с ОВЗ прошла в Подольске
Местом новогоднего представления стал дом культуры «Октябрь». На мероприятие пригласили около 300 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Бесплатные билеты вручили семьям, состоящим в благотворительной общественной организации помощи детям-инвалидам «Радуга». Юные зрители увидели новогодний спектакль «Тайна волшебного зеркала». Захватывающий сюжет о поисках чудесного предмета, благодаря которому стало возможным наступление праздника, никого не оставил равнодушным. А музыкальные и танцевальные номера, яркие декорации и костюмы создали особое настроение.
Артисты дома культуры также подготовили для детей развлекательную программу. Ребята с удовольствием участвовали в увлекательных конкурсах и играх у новогодней елки.
Директор дома культуры «Октябрь» Татьяна Ропот рассказала, что такое мероприятие для детей с ОВЗ в учреждении культуры уже стало хорошей традицией. «Для нас большая честь подарить особенным детям новогодний праздник», - отметила она.