Благотворительная акция в помощь ребенку с инвалидностью прошла в Химках

В парке организовали концертную и интерактивную программы: на сцене выступали артисты, участники могли принять участие в мастер-классах, конкурсах и активных играх. Среди них лазертаг, бампербол и веселые старты. Также для гостей провели мотопробег и фаершоу.

«Забота о детях - одна из наших важнейших задач. Общими усилиями получилось собрать денежные средства, вырученные с благотворительной ярмарки и лотереи для лечения юного жителя Сходни - Серёжи Селиверстова», - поделилась лидер Движения общественной поддержки городского округа Химки Ольга Кириллова.

Сережа родился в 2016 недоношенным, сосуды головного мозга не смогли выдержать давления. Кровоизлияние привело к развитию гидроцефалии. Врачи провели четыре операции. Почти сразу ребенок заболел пневмонией, и лекарства от нее повлияли на слух Сережи. Сейчас у мальчика четвертая степень глухоты и ДЦП.

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